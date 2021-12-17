У всех ли детей есть актёрские способности и как их можно развить? Спросили у представителя киношколы Минска

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Меня интересуют кадры. Карина, мама Алена, скажите, пожалуйста, как вы попали в кино?

Алена Амиршагаги, мама начинающей актрисы:

Мы изначально искали, куда нам пойти, потому что ребенок с детства повторяет за всеми поведение. У нее это получается. Мы ставили акцент на танцы, но поняли, что этого недостаточно. И через Instagram, через друзей искали киношколу. Так как мы вообще в другом городе живем, нашли вот именно в Минске киношколу «Пересмешник». Алена Родовская:

И вы приезжаете сюда? Алена Амиршагаги:

И мы приезжаем каждые выходные, да. Алена Родовская:

А сколько нужно вот такой маленькой девочке, Игорь, отучиться, прежде, чем вы позволите ей уже участвовать в съемках?

Игорь Осмоловский, актер, режиссер, сценарист:

Вы знаете иногда даже не надо учиться, уже можно идти сниматься. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Дети – они же непосредственные очень. Игорь Осмоловский:

Да, это же зависит от ребенка, как ему дано свыше. Поэтому не факт, что надо учиться. Конечно, мы учим и занимаемся, готовим к съемкам. Потому что многие же не понимают, что такое камера, как надо. «Мотор, начали» – тоже многие не понимают. Наталья Надольская:

Смотрите, когда речь заходит о киношколе, я всегда думаю о родителях, которые, конечно же, считают, их ребенок самый красивый, самый талантливый, самый способный. Вы работаете с родителями, когда они приводят ребенка, но у него нет таланта. Но родители хотят, чтобы он снялся. А бывает еще и другое – родители платят и оплачивают киноленту. Может быть, это какие-то российские олигархи готовы оплатить съемку фильма, только чтобы там снимался его ребенок. Есть такое? Игорь Осмоловский:

Вы знаете, во-первых, я бы не сказал, что у ребенка нет таланта. Мне кажется, все дети талантливы. Просто, может быть, надо его как-то отыскать и развить. Вот чем мы, собственно, и занимаемся. Понимаете, вот есть дети, которые приходят сразу готовые к каким-то съемкам. С некоторыми надо поработать. Вот для этого и существует киношкола, есть занятия. Мы, в общем-то, повторяем те же занятия, что в любом вузе: что во ВГИК, что в нашей Академии искусств. И мы их потихоньку готовим, расслабляем, приучаем к камере, работаем над техникой речи. В общем, все то же самое.

Наталья Надольская:

Чем гордилась всегда белорусская киноиндустрия – это детские фильмы и игра маленьких актеров. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. Все мы помним фильмы. Вы считаете вот это наследие именно маленьких актеров мы сохранили, приумножили? Есть ли у нас плеяда новой смены юных актеров? Игорь Осмоловский:

Она обязательно будет, если ее даже нет. Потому что, как жизнь показывает, что наши дети самые талантливые в мире. Взять даже «Евровидение» – побеждаем и заявляем о себе. Я не знаю, почему наши дети потом не вырастают в актеров. Может быть, очень мало. Но они сами по себе талантливы. Я уже повторюсь, что нет неталантливых детей. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Говорят же, что дети не играют, они в кадре живут. Действительно так происходит? Игорь Осмоловский:

Они живут. Да, вот этим мы как раз и занимаемся в своей киношколе. Научить их не играть, не читать стишки, а, в общем-то, жить. Для этого у нас существуют тысячи упражнений. Наверное, даже могут наши ученики рассказать об этом. Алена Родовская:

Сейчас я хочу у Кости спросить: у тебя есть уже опыт в эпизодических ролях и главная в фильме «Раз на раз». Что это за фильм, кого ты там играл? Расскажи.

Константин Мамылов, актер:

Мы снимали фильм от нашей киношколы. Вообще весь фильм идет так: я – главный забияка, у меня мама директриса, и я всю школу как бы обижал. Игорь Осмоловский:

Он отрицательный герой. Мы очень хотели на показе, чтобы его побили. Если бы его побили, значит фильм наш удался. Алена Родовская:

При этом удивительно, мальчишка, который сама добродушность, вдруг неожиданно играет отрицательного героя. Сразу привлекает внимание, потому это что-то из выходящего за рамки. Игорь Осмоловский:

С этим была и сложность, он никак не хотел быть отрицательным.

Алена Родовская:

А как вы его разозлили? Вот как ты все-таки уже вжился? Игорь Осмоловский:

Я вам открою секрет. Когда надо было его бить по лицу, главная героиня его била по лицу кулаком. Мы репетировали, а потом я шепнул на ушко: «Бей по-настоящему». Вот он и получил. Алена Родовская:

И вот, когда ты получил, вот тогда понял, что это настоящее кино началось? Константин Мамылов:

Да.

Наталья Надольская:

Игорь, а в каждом ли ребенке можно раскрыть эти актерские способности? Вот я, например, как мама задаюсь вопросом, могу ли я своих детей привести к вам в школу? Или все-таки должен быть какой-то дар, талант? Или это можно развить? Игорь Осмоловский:

Безусловно, если дар, талант есть уже, и он виден – то хорошо. Но развить можно, я в этом уверен. Вы понимаете, дети же разные. И разные типажи. Детям что-то понятно, что-то непонятно. Вот очень было трудно Костю заставить играть отрицательную роль, но тем не менее справился. Если у нас есть Карина – солнечная девочка, ну мы не будем ее пока мучить. Заставлять играть роли – она до этого дойдет – плохих девочек. Пока она будет играть солнечных. Но научить можно. Добиться, поднять это немножко, развить этот талант – это вполне возможно, я уверен, с каждым ребенком. Просто надо работать. Алена Родовская:

Карина, расскажи свои ощущения от кино. Екатерина Забенько:

Какие у тебя уже были роли? Алена Родовская:

Что тебе нравится?

Карина Амиршагаги, начинающая актриса:

В Турции я снималась в рекламе. Потом пошла в «Пересмешник». У меня ощущения просто класс! В военном очень классно. Потому что там снимаешься и сразу попадаешь в прошлое и узнаешь, как раньше жили дети. Алена Родовская:

А тебе легко заучивать тексты роли? Карина Амиршагаги:

Не сильно. Наталья Надольская:

Смотри, на съемочной площадке всегда присутствует большое количество людей. У тебя есть какое-то стеснение или ты раскрепощенно себя чувствуешь перед камерой? Стесняешься? Карина Амиршагаги:

Чуть-чуть.