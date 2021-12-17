У всех ли детей есть актёрские способности и как их можно развить? Спросили у представителя киношколы Минска

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Меня интересуют кадры. Карина, мама Алена, скажите, пожалуйста, как вы попали в кино?
Алена Амиршагаги, мама начинающей актрисы:
Мы изначально искали, куда нам пойти, потому что ребенок с детства повторяет за всеми поведение. У нее это получается. Мы ставили акцент на танцы, но поняли, что этого недостаточно. И через Instagram, через друзей искали киношколу. Так как мы вообще в другом городе живем, нашли вот именно в Минске киношколу «Пересмешник».
Алена Родовская:
И вы приезжаете сюда?
Алена Амиршагаги:
И мы приезжаем каждые выходные, да.
Алена Родовская:
А сколько нужно вот такой маленькой девочке, Игорь, отучиться, прежде, чем вы позволите ей уже участвовать в съемках?
Игорь Осмоловский, актер, режиссер, сценарист:
Вы знаете иногда даже не надо учиться, уже можно идти сниматься.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Дети – они же непосредственные очень.
Игорь Осмоловский:
Да, это же зависит от ребенка, как ему дано свыше. Поэтому не факт, что надо учиться. Конечно, мы учим и занимаемся, готовим к съемкам. Потому что многие же не понимают, что такое камера, как надо. «Мотор, начали» – тоже многие не понимают.
Наталья Надольская:
Смотрите, когда речь заходит о киношколе, я всегда думаю о родителях, которые, конечно же, считают, их ребенок самый красивый, самый талантливый, самый способный. Вы работаете с родителями, когда они приводят ребенка, но у него нет таланта. Но родители хотят, чтобы он снялся. А бывает еще и другое – родители платят и оплачивают киноленту. Может быть, это какие-то российские олигархи готовы оплатить съемку фильма, только чтобы там снимался его ребенок. Есть такое?
Игорь Осмоловский:
Вы знаете, во-первых, я бы не сказал, что у ребенка нет таланта. Мне кажется, все дети талантливы. Просто, может быть, надо его как-то отыскать и развить. Вот чем мы, собственно, и занимаемся. Понимаете, вот есть дети, которые приходят сразу готовые к каким-то съемкам. С некоторыми надо поработать. Вот для этого и существует киношкола, есть занятия. Мы, в общем-то, повторяем те же занятия, что в любом вузе: что во ВГИК, что в нашей Академии искусств. И мы их потихоньку готовим, расслабляем, приучаем к камере, работаем над техникой речи. В общем, все то же самое.
Наталья Надольская:
Чем гордилась всегда белорусская киноиндустрия – это детские фильмы и игра маленьких актеров. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. Все мы помним фильмы. Вы считаете вот это наследие именно маленьких актеров мы сохранили, приумножили? Есть ли у нас плеяда новой смены юных актеров?
Игорь Осмоловский:
Она обязательно будет, если ее даже нет. Потому что, как жизнь показывает, что наши дети самые талантливые в мире. Взять даже «Евровидение» – побеждаем и заявляем о себе. Я не знаю, почему наши дети потом не вырастают в актеров. Может быть, очень мало. Но они сами по себе талантливы. Я уже повторюсь, что нет неталантливых детей.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Говорят же, что дети не играют, они в кадре живут. Действительно так происходит?
Игорь Осмоловский:
Они живут. Да, вот этим мы как раз и занимаемся в своей киношколе. Научить их не играть, не читать стишки, а, в общем-то, жить. Для этого у нас существуют тысячи упражнений. Наверное, даже могут наши ученики рассказать об этом.
Алена Родовская:
Сейчас я хочу у Кости спросить: у тебя есть уже опыт в эпизодических ролях и главная в фильме «Раз на раз». Что это за фильм, кого ты там играл? Расскажи.
Константин Мамылов, актер:
Мы снимали фильм от нашей киношколы. Вообще весь фильм идет так: я – главный забияка, у меня мама директриса, и я всю школу как бы обижал.
Игорь Осмоловский:
Он отрицательный герой. Мы очень хотели на показе, чтобы его побили. Если бы его побили, значит фильм наш удался.
Алена Родовская:
При этом удивительно, мальчишка, который сама добродушность, вдруг неожиданно играет отрицательного героя. Сразу привлекает внимание, потому это что-то из выходящего за рамки.
Игорь Осмоловский:
С этим была и сложность, он никак не хотел быть отрицательным.
Алена Родовская:
А как вы его разозлили? Вот как ты все-таки уже вжился?
Игорь Осмоловский:
Я вам открою секрет. Когда надо было его бить по лицу, главная героиня его била по лицу кулаком. Мы репетировали, а потом я шепнул на ушко: «Бей по-настоящему». Вот он и получил.
Алена Родовская:
И вот, когда ты получил, вот тогда понял, что это настоящее кино началось?
Константин Мамылов:
Да.
Наталья Надольская:
Игорь, а в каждом ли ребенке можно раскрыть эти актерские способности? Вот я, например, как мама задаюсь вопросом, могу ли я своих детей привести к вам в школу? Или все-таки должен быть какой-то дар, талант? Или это можно развить?
Игорь Осмоловский:
Безусловно, если дар, талант есть уже, и он виден – то хорошо. Но развить можно, я в этом уверен. Вы понимаете, дети же разные. И разные типажи. Детям что-то понятно, что-то непонятно. Вот очень было трудно Костю заставить играть отрицательную роль, но тем не менее справился. Если у нас есть Карина – солнечная девочка, ну мы не будем ее пока мучить. Заставлять играть роли – она до этого дойдет – плохих девочек. Пока она будет играть солнечных. Но научить можно. Добиться, поднять это немножко, развить этот талант – это вполне возможно, я уверен, с каждым ребенком. Просто надо работать.
Алена Родовская:
Карина, расскажи свои ощущения от кино.
Екатерина Забенько:
Какие у тебя уже были роли?
Алена Родовская:
Что тебе нравится?
Карина Амиршагаги, начинающая актриса:
В Турции я снималась в рекламе. Потом пошла в «Пересмешник». У меня ощущения просто класс! В военном очень классно. Потому что там снимаешься и сразу попадаешь в прошлое и узнаешь, как раньше жили дети.
Алена Родовская:
А тебе легко заучивать тексты роли?
Карина Амиршагаги:
Не сильно.
Наталья Надольская:
Смотри, на съемочной площадке всегда присутствует большое количество людей. У тебя есть какое-то стеснение или ты раскрепощенно себя чувствуешь перед камерой? Стесняешься?
Карина Амиршагаги:
Чуть-чуть.
Алена Родовская:
А что надо для того, чтобы дети перестали стесняться перед камерами?
Наталья Надольская:
Как вы их расслабляете?
Игорь Осмоловский:
Заниматься в школе «Пересмешник», заниматься обязательно.
Алена Родовская:
На телевидение все говорят: «Просто не думай о том, что тебя снимают». Но это же кино, у вас же сценарии и другой мир.
Игорь Осмоловский:
Я не думаю, что этой фразой можно настроить ребенка на это.
Екатерина Забенько:
Вы говорите, что тысячи приемов существуют для того, чтобы раскрепостить ребенка, которому по итогу нужно в кадре не играть, а прожить эту роль. И для этого нужно мастерам, взрослым людям как-то на них воздействовать по-научному, я думаю, в том числе.
Игорь Осмоловский:
Я бы не сказал, что какие-то есть приемы. Все дети очень разные – одного надо шлепнуть, другого надо похвалить. Дети – не получилось что-то – в слезы. Потом мы бегаем все, успокаиваем. И этого хватает. Я не знаю, какие приемы у других режиссеров, но чаще это просто: «Давай еще раз повторим».
Екатерина Забенько:
Вам со взрослыми или с детьми все-таки сложнее работать?
Игорь Осмоловский:
Конечно, всегда с детьми сложно.
Екатерина Забенько:
Но эффект, наверное, больше заставляет радоваться?
Игорь Осмоловский:
В итоге, когда ребенок доходит до того состояния, когда он уже начинает играть и жить немножко этим – это, конечно, радует.
Читайте также:
«Скоро отпразднует 100 лет». О наследии и планах киностудии «Беларусьфильм» рассказал Юрий Игруша
«Анимация – это самостоятельный вид искусства». Почему мультфильмы не только для детей, ответил Игорь Волчек
«Уклон больше в зрительское кино». Каким стал «Лістапад» и почему это важно для белорусского кинематографа?