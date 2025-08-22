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Ксения Костенич выиграла бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по борьбе

22 августа 2025 19:36
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Ксения Костенич стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по борьбе, который проходит в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 августа в малом финале в весовой категории до 53 килограммов белоруска противостояла американке Эбигейл Купер. Ксения по ходу поединка проигрывала со счетом 2:10, однако проявила бойцовские качества, провела несколько результативных действий и смогла выровнять положение. А затем в концовке поединка вырвала победу – 11:10. И по праву стала обладательницей награды мирового форума.

# Борьба

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