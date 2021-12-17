«Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка

Новости Беларуси. Исключительная церемония. За подвиг ценою в жизнь посмертно награждены летчики 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и офицер Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил высшие награды Беларуси семьям героев – Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка.

И это, пожалуй, самое печальная и пронзительная встреча в Зале госнаград. Медали «Героя Беларуси» Президент вручил родственникам Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Командир и летчик военного самолета Лидской штурмовой авиабазы погибли 19 мая во время крушения под Барановичами. Ценой собственной жизни они увели практически неуправляемый самолет от жилых домов и этим спасли десятки, а может и сотни белорусов.

Орденом «За личное мужество» награжден офицер КГБ Дмитрий Федосюк. Он погиб 28 сентября при исполнении служебного долга. В одной из минских квартир, где могли находиться люди, причастные к терроризму, преступник открыл из ружья огонь на поражение. Дима закрыл товарищей собой и был смертельно ранен. Слова благодарности Президента за мужество, стойкость и верность долгу принимают близкие погибших.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас пригласил на эту невероятную, исключительную в моей жизни церемонию, чтобы передать вам государственные награды ваших родных, сыновей, совершивших героический подвиг. Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны, нашего государства. Спасибо вам за сыновей. За ваших родных и близких. Наше дело – сделать все, наша обязанность, чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет.