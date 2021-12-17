Хренин о погибших под Барановичами лётчиках: «Это единственно правильный выбор. Они выполнили свой воинский долг»

Новости Беларуси. Они прожили очень короткую жизнь, но оставили ярчайший след в истории Беларуси. Пожалуй, самая печальная и пронзительная встреча сегодня,17 декабря, прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За подвиг ценою в жизнь посмертно награждены летчики 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и офицер Комитета госбезопасности. Александр Лукашенко вручил высшие награды Беларуси семьям героев – Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка. Как признался глава государства, в его жизни это исключительная церемония. Все погибшие герои совершили настоящий подвиг в мирное время. И при этом были так молоды. И теперь наша обязанность – сделать все, чтобы народ и государство их помнили.

Алена Сырова, СТВ:

Еще до подписания Президентом страны указов о присвоении высших государственных наград поступки этих офицеров называли исключительными. И те, кто так не считает, уверены ли вы, что между тем, чтобы покинуть неуправляемый самолет, вернуться домой к семье ценой жизней тех, кого раздавила бы многотонная железная машина, изначально пойти в другую, менее опасную профессию, не рваться вперед и остаться в живых, вы бы выбрали не себя?