Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты

Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу». Немного статистики

Кирилл Казаков, СТВ:

На 1 марта 2024 года в стране зарегистрировано 179 телерадиовещательных средств массовой информации. Из них 100 государственных (59 радиопрограмм и 41 телепрограмма), то есть, по сути, 41 телеканал. И 79 негосударственных (28 радиопрограмм и 51 телепрограмма). И газет у нас в стране 367. Почему власть и СМИ не нужно разделять?

Вадим Боровик, политолог:

Региональное СМИ, как правило, получает поддержку из местного бюджета. Частичную. Или прибыль получает. Но, работая в регионе и на тематике региона, будет очень неправильное взаимодействие самой администрации с этим СМИ, если это будет какая-то конфронтация. Тут вопрос должен быть другой. Наоборот. В партнерские отношения. И эту критическую повестку нужно совместно обозначать. Есть проблема. Нам не нужно отдавать нашим оппонентам возможность спекулировать на этой проблеме. А правильно ее ставить, находить отклик у читателя и решать этот вопрос. Так работает Президент. Вы видели какое-нибудь серьезное совещание у главы государства, когда нет критической повестки? Есть она, но у нас не цель поругать кого-то, а задача – выработать решения для достижения конечной цели. Поэтому так СМИ должно работать: вырабатывается конкретная повестка, ставится цель и совместная работа. Не надо разделять власть и СМИ. Это должна быть совместная эффективная работа. Читайте также: Вадим Боровик: без острых тем СМИ будет мертвым! Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда» Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ Как «районки» формируют повестку? Алена Сырова, СТВ:

Все равно нужно занять определенное количество страниц. И мы вместо того, чтобы искать какие-то локальные новости, открываем и берем важнейшую государственную повестку. Президент, он будет всегда котироваться. Тут никто даже и не наругает, что ты там что-то недоделал и не показал. Поэтому проще, чем работать, дать какие-то общие новости, и все. Я считаю, что локальные нюансы тоже надо поискать.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прекрасно. Вы почти ответили на те вопросы, которые могут в любой момент появиться и у аудитории, тех, кто нас слушает. У человека создается сопричастность за счет местных СМИ. И здесь получается как раз то, что объединяет наш народ. Уважаемые друзья, есть те, кто видит то, что происходит в Минске, что происходит в мире. Оно есть. Оно чуть-чуть на местном уровне в каких-то газетах прошло. Хочешь посмотреть больше? Посмотри «Советскую Беларусь», посмотри в интернет. Но если ты хочешь знать, чем живет твой сосед, увидеть свое лицо либо своей мамы, бабушки – вот оно здесь. Это есть понятие. Человек знает, что он не оторван, он живет в информационном пространстве, а вы все ему помогаете почувствовать себя частью целого народа белорусского. Вадим Боровик:

Алена сказала о том, что некоторые недорабатывают, оставаясь только на республиканской повестке. Алена Сырова:

Да, только республиканская. Она же все равно преломляется.

Ирина Чульцова, главный редактор издательского дома «Шклов-инфо»:

Коллеги, можно я дополню. Я акцентирую внимание, что мы качественно изменились. И даже та республиканская повестка, которая появляется у нас в регионе, она комментируется экспертами, которые создаются у нас в районе. Это, к примеру, лидеры. Кирилл Казаков:

Сколько у вас экспертов, которые готовы ответить на любой вопрос? Ирина Чульцова:

У нас достаточно экспертов. Их по пальцам не сосчитаешь, потому что это лидеры наших общественных объединений. Это люди, которые, к примеру, «Белую Русь» возглавляют, профсоюзы. «Это поле боя, и на нем воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ. Подробнее. Критическая повестка – получается ли у районных СМИ работать по поручению Президента? Алена Сырова:

Пару лет назад глава государства собирал большой семинар в Минске. Тогда прозвучала история о том, что обязательно в районных газетах должна звучать критическая повестка. Не случилось ли так, что с доведением этого показателя просто не стали добивать эту повестку искусственно или все время придерживать ее в пределах нормы?

Игорь Гетман, главный редактор брестской областной газеты «Заря»:

Эту повестку нельзя держать так, как она доведена, потому что ты не знаешь, какой материал «выскочит» на этой неделе. Условно, с утра ты не знаешь, что будет вечером. Прорвало канализацию в городе, остался город без воды. Мы еще вчера не могли этого предусмотреть, а сегодня это есть в повестке. Вот тебе критический материал. А может пройти вся неделя, мы мониторим ситуацию по области, и реально нет проблем, на которые стоило бы обратить внимание областной газете. Алена Сырова:

Как подбираются темы? Как формируется ваша повестка? Игорь Гетман:

Может быть все что угодно. Мы мониторим ситуацию, смотрим темы. Не засыпана лужа в каком-то районе – это не тематика.

Олег Коропов, начальник могилевского отделения Белорусского института стратегических исследований:

Конечно, никаких доведений цифр быть не должно. Ведь прокомментировать ту же критическую статью государственному чиновнику надо уметь. И когда поднимается критический материал и потом комментарий того, кто за него ответственный… Материалы должны быть подготовленными. Не знаю, как у коллег, в нашей области все региональные газеты открыли в мессенджерах чат-боты, где любой житель может написать ту или иную проблемы. В этих чат-ботах состоит руководство исполкомов. Сегодня философия региональных СМИ изменилась. Чем раньше «брали» региональные СМИ? Они рассказывали о людях. Тогда еще не было того интернета, и каждый хотел узнать про своего соседа, руководителя или про того, кто живет на соседней улице. Может, не стоит от этого отказываться, стоит писать о конкретном человеке? С какими проблемами сталкиваются СМИ в регионах?