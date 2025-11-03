Новости по тегу #Лариса Коршун

Если первый номер в 1950 году был скромным – всего 4 полосы, то сегодня это целый конвейер новостей для печати, интернета и радио.
Гостья нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».
«ИИ может подкинуть идеи, а воплощать их должен человек».
«Один из плюсов – у нас нет лимита по зарплате. Сколько ты написал, сколько ты сделал, столько и получил».
«Перед нами поставили сложную, даже, казалось, невыполнимую задачу – сделать лучшую газету в Беларуси».
«Каждый журналист должен быть любознательным всегда, всю жизнь. Неважно, сколько тебе лет – 20 или 60».
Смотрите новый выпуск 29 июня на РТР-Беларусь в 10:15.
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