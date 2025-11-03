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Новости по тегу #Лариса Коршун

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас
03 ноября 2025 15:02

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас

Каково руководить медиахолдингом и при этом оставаться красивой женщиной? Интервью с Ларисой Коршун
29 июня 2025 07:45

Каково руководить медиахолдингом и при этом оставаться красивой женщиной? Интервью с Ларисой Коршун

ИИ нужно использовать в работе каждой редакции – Лариса Коршун
29 июня 2025 07:39

ИИ нужно использовать в работе каждой редакции – Лариса Коршун

Они родились с телефоном в руках – гендиректор «Минской правды» о работе с молодыми журналистами
29 июня 2025 07:33

Они родились с телефоном в руках – гендиректор «Минской правды» о работе с молодыми журналистами

TikTok перенесли в газету! Как проходил глобальный редизайн в «Минской правде»?
29 июня 2025 07:26

TikTok перенесли в газету! Как проходил глобальный редизайн в «Минской правде»?

Лариса Коршун ответила, каким должен быть настоящий журналист и призналась, что у неё есть зависимость
29 июня 2025 07:19

Лариса Коршун ответила, каким должен быть настоящий журналист и призналась, что у неё есть зависимость

В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»
23 июня 2025 17:01

В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»

Гендиректор «Минской правды»: люди идут в продуктовый за хлебом, а уходят еще и с нашей газетой
28 мая 2024 18:46

Гендиректор «Минской правды»: люди идут в продуктовый за хлебом, а уходят еще и с нашей газетой

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты
15 апреля 2024 18:56

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»
15 апреля 2024 16:45

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты
01 марта 2023 12:47

На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты

Как белорусские СМИ выходят на российский рынок? Гендиректор «Минской правды» поделилась опытом
16 января 2023 19:40

Как белорусские СМИ выходят на российский рынок? Гендиректор «Минской правды» поделилась опытом