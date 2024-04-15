«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ
Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нельзя, чтобы все СМИ были похожи друг на друга, везде должна быть своя изюминка. И это искусство главных редакторов, корреспондентов. Ведь есть корреспонденты, которые узнаваемы, потому что они профессионалы. А мы говорим: нельзя всех вести под одну гребенку. В одном районе радио будет лучше работать, в другом – газета, но это зависит от тех, кто организует этот процесс. Учиться должен не только журналист, но и руководитель, уметь руководить и ставить задачу средствам массовой информации на определенном этапе. Это правильно, потому что мы государственные средства, работаем на государство.
Давайте перейдем в интернет. В начале XXI века все говорили: газет не будет. Ушло? Не ушло! Надо уметь работать в этих условиях.
Николай Бузин:
И самое главное. Есть узнаваемые газеты. Вы не должны быть одинаковыми. Учитесь друг у друга, но используйте весь инструментарий, который есть. Если вы видите, что хорошо идет интернет-контент, возьмите темы, которые интересны, что берет людей за душу, что интересно в стране, вашем районе, и развивайте его. Но для этого не надо бронзоветь и седеть. Почитайте, спросите у науки, какие темы заходят, проведите исследование соответствующее, сами поездите, побегайте, с людьми пообщайтесь. И вы увидите, что надо сделать. Не оставляйте это поле. Это поле боя, и на нем воюют всеми имеющимися средствами.
Николай Бузин:
Вы на информационном поле боя, а я, исходя из сегодняшнего статуса депутата, со СМИ работаю непосредственно. Учите молодое поколение, подтягивайте тех, кто не может, обменивайтесь опытом, но страну кому бы то ни было, информационное поле отдавать нельзя.
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