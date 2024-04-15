«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ

Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нельзя, чтобы все СМИ были похожи друг на друга, везде должна быть своя изюминка. И это искусство главных редакторов, корреспондентов. Ведь есть корреспонденты, которые узнаваемы, потому что они профессионалы. А мы говорим: нельзя всех вести под одну гребенку. В одном районе радио будет лучше работать, в другом – газета, но это зависит от тех, кто организует этот процесс. Учиться должен не только журналист, но и руководитель, уметь руководить и ставить задачу средствам массовой информации на определенном этапе. Это правильно, потому что мы государственные средства, работаем на государство.

Давайте перейдем в интернет. В начале XXI века все говорили: газет не будет. Ушло? Не ушло! Надо уметь работать в этих условиях.