Прямой эфир

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ

15 апреля 2024 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ-1

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нельзя, чтобы все СМИ были похожи друг на друга, везде должна быть своя изюминка. И это искусство главных редакторов, корреспондентов. Ведь есть корреспонденты, которые узнаваемы, потому что они профессионалы. А мы говорим: нельзя всех вести под одну гребенку. В одном районе радио будет лучше работать, в другом – газета, но это зависит от тех, кто организует этот процесс. Учиться должен не только журналист, но и руководитель, уметь руководить и ставить задачу средствам массовой информации на определенном этапе. Это правильно, потому что мы государственные средства, работаем на государство.

Давайте перейдем в интернет. В начале XXI века все говорили: газет не будет. Ушло? Не ушло! Надо уметь работать в этих условиях.

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ-4

Николай Бузин:
И самое главное. Есть узнаваемые газеты. Вы не должны быть одинаковыми. Учитесь друг у друга, но используйте весь инструментарий, который есть. Если вы видите, что хорошо идет интернет-контент, возьмите темы, которые интересны, что берет людей за душу, что интересно в стране, вашем районе, и развивайте его. Но для этого не надо бронзоветь и седеть. Почитайте, спросите у науки, какие темы заходят, проведите исследование соответствующее, сами поездите, побегайте, с людьми пообщайтесь. И вы увидите, что надо сделать. Не оставляйте это поле. Это поле боя, и на нем воюют всеми имеющимися средствами.

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ-7

Николай Бузин:
Вы на информационном поле боя, а я, исходя из сегодняшнего статуса депутата, со СМИ работаю непосредственно. Учите молодое поколение, подтягивайте тех, кто не может, обменивайтесь опытом, но страну кому бы то ни было, информационное поле отдавать нельзя.

Читайте также:

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

# СМИ Беларуси # общество # Николай Бузин

Другие новости рубрики

Все новости
Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске
15 апреля 2024 17:12

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста
15 апреля 2024 17:12

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны
15 апреля 2024 17:09

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»
15 апреля 2024 17:09

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству
15 апреля 2024 17:08

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!
15 апреля 2024 16:59

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи
15 апреля 2024 16:58

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная
15 апреля 2024 16:57

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе
15 апреля 2024 16:53

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ
15 апреля 2024 16:52

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС
15 апреля 2024 16:52

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС

Александр Тищенко: безвиз работает на страну, на её престиж
15 апреля 2024 16:51

Александр Тищенко: безвиз работает на страну, на её престиж