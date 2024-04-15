Прямой эфир

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

15 апреля 2024 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!-1

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Территориальные, местные СМИ являются элементом системы. Надо к этому подходить немножко по-другому. Вверху пирамиды находятся наши республиканские СМИ. Что бы мы ни говорили, по доверию, черпанию информации и так далее – так оно и есть. Региональные СМИ – это базис, на котором живет страна. И нельзя от него отказываться никоим образом. Здание рухнет, если убрать нижнюю часть.

Именно региональные СМИ, районные доходят до каждого человека. Как бы мы ни говорили, что мы великая страна с точки зрения интернета, есть люди, которые им не пользуются и их достаточно много. И та информация, которая на районном уровне размещается в СМИ, позволяет дойти до каждого. Это та фраза, тот нарратив, который реализуют именно средства массовой информации районного уровня.

Читайте также:

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

Вадим Боровик: без острых тем СМИ будет мертвым!

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

# СМИ Беларуси # общество # Николай Бузин

Другие новости рубрики

Все новости
Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи
15 апреля 2024 16:58

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная
15 апреля 2024 16:57

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе
15 апреля 2024 16:53

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ
15 апреля 2024 16:52

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС
15 апреля 2024 16:52

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС

Александр Тищенко: безвиз работает на страну, на её престиж
15 апреля 2024 16:51

Александр Тищенко: безвиз работает на страну, на её престиж

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»
15 апреля 2024 16:45

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината
15 апреля 2024 16:39

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината

Вадим Боровик: без острых тем СМИ будет мёртвым!
15 апреля 2024 16:16

Вадим Боровик: без острых тем СМИ будет мёртвым!

Награждён медалью «За боевые заслуги», был тяжело ранен. «Незабытые истории»
15 апреля 2024 15:40

Награждён медалью «За боевые заслуги», был тяжело ранен. «Незабытые истории»

Совершил 85 боевых вылетов, был тяжело ранен, а брат прикрывал огнём пехоту. «Незабытые истории»
15 апреля 2024 15:27

Совершил 85 боевых вылетов, был тяжело ранен, а брат прикрывал огнём пехоту. «Незабытые истории»

За связь с Минским подпольем расстреляли, война коснулась всей семьи. «Незабытые истории»
15 апреля 2024 15:12

За связь с Минским подпольем расстреляли, война коснулась всей семьи. «Незабытые истории»