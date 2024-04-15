Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Территориальные, местные СМИ являются элементом системы. Надо к этому подходить немножко по-другому. Вверху пирамиды находятся наши республиканские СМИ. Что бы мы ни говорили, по доверию, черпанию информации и так далее – так оно и есть. Региональные СМИ – это базис, на котором живет страна. И нельзя от него отказываться никоим образом. Здание рухнет, если убрать нижнюю часть.

Именно региональные СМИ, районные доходят до каждого человека. Как бы мы ни говорили, что мы великая страна с точки зрения интернета, есть люди, которые им не пользуются и их достаточно много. И та информация, которая на районном уровне размещается в СМИ, позволяет дойти до каждого. Это та фраза, тот нарратив, который реализуют именно средства массовой информации районного уровня.

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