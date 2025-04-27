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Лазоркина о пасхальном перемирии: за эти 30 часов все могли убедиться в договороспособности России

27 апреля 2025 19:19
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Срыв мирных инициатив. Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Обсудили эксперты «САСС уполномочен заявить».

Лазоркина о пасхальном перемирии: за эти 30 часов все могли убедиться в договороспособности России-2

Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ, кандидат исторических наук, доцент:
Пасхальное перемирие – это очень важный знак и очень важный шаг к тому мирному урегулированию, о котором мы говорим. Россия и лично Владимир Владимирович Путин доказали всему миру свою договороспособность и показали свои намерения в полном объеме. За эти 30 часов все могли убедиться, что российские предложения соответствуют действительности, что Россия, сделав этот шаг, соблюдет все остальные условия, которые ей будут предъявлены, которые она сможет выполнить и которые она сочтет соответствующими своим национальным интересам. Это очень важно. Но Украина ответила так именно потому, что по-другому она не могла. Нужно было испортить обязательно это впечатление, чтобы в информационном пространстве не остался вот этот шаг России, и нужно было показать ее с другой стороны. Но они показали и себя с другой стороны. Ставки все равно повышаются. Перемирие или какой-то другой процесс. Украина сегодня вынуждена идти по пути повышения ставок.

# Ольга Лазоркина # Международная политика

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