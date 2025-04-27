Дудкин: 7 пунктов мирного плана Трампа – это условия не Зеленскому, а Путину, причём абсолютно неприемлемые

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Вот эти семь пунктов мирного плана Трампа – это условия не Зеленскому, а Путину. Причем абсолютно неприемлемые условия. Вы заметите, что седьмым пунктом этого плана как раз стоит пункт о снятии с Российской Федерации всех санкций и установлению отношений в сфере внешней торговли. Однако этот пункт должен был быть хотя бы вторым, но никак не седьмым. Это первое.

То есть Трамп делает себе небольшой такой разбег в сторону того, как в Минске мы вас обманули, так мы можем обмануть и сейчас. Следующий момент очень интересный. Это тот, что Трамп опять грозит выйти из вот этой кампании по обеспечению Украины деньгами и вооружением. Послушайте, а где же то, что мы с вами ранее обсуждали? Где аудит украинского фашистского руководства? Где санкции персональные на 15 персон окружения Зеленского, которые якобы вот-вот должны были вступить? Где это все? Ну и потом, опять же, где те намерения Трампа, которые он пытался осуществить за день, за 24 часа, за сутки, к Пасхе и так далее, а Starlink, которые обеспечивают связью все Вооруженные силы Украины, почему они до сих пор не отключены?