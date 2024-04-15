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Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

15 апреля 2024 17:09
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Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»-1

Алена Сырова, СТВ:
Ну вот, Александр Григорьевич поругался на руководителей предприятий, сказал, что всем нужно работать так, так, так и так. Я вам скажу по себе, что, например, даже на уровне республиканского телеканала не просто отыскать после этого совещания руководителя предприятия, с которым можно будет разобрать те или иные проблемы. И я думаю, что на региональном уровне это сделать еще сложнее. Найти экспертов, которые повторят слова Президента, я думаю, что гораздо проще. Об этом речь, если мы говорим о качестве.

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»-4

Ирина Чульцова, главный редактор издательского дома «Шклов-инфо»:
Об этом и у нас речь, потому что мы сейчас, к примеру, когда мы говорим о сотрудничестве с Россией, я в Шклове могу после совещания либо же какой-то встречи показать, как работает завод газетной бумаги, где очень много продукции уходит в Россию. Это действительно классно. И эту информацию я могу разместить как мнение не только в газету, показать в своем новостном выпуске телепрограмму, которую делает издательский дом, а также могу разбить это на различные...

Кирилл Казаков, СТВ:
Ну это конвергентность, собственно говоря, сейчас все так работают.

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# СМИ Беларуси # общество # Ирина Чульцова # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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