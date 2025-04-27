Фельдман: Трампу не нужно пасхальное перемирие, чтобы видеть мирные намерения России

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):

Я думаю, что господин Трамп видел предрасположенность России к мирному регулированию этого конфликта еще до того, как победил на президентских выборах. Ему не надо было пасхального перемирия для того, чтобы в этом очередной раз убедиться. Мы продемонстрировали, что российская армия – это вертикальная структура, которая подчиняется своему верховному главнокомандующему. Чего нельзя сказать об украинской. И с технической точки зрения, если вдруг когда-нибудь перемирие наступит, все российские воины перестанут стрелять по команде своего президента. Может ли сегодня Зеленский сказать, что его националистические формирования послушают команду из Киева? Большой вопрос.

А если завершать тему Трампа и его отношения к происходящему, то Трамп ведь не может вечно предпринимать свои миротворческие усилия. Он видит, что Зеленский на мир не настроен, что для Зеленского война является залогом сохранения его власти. Она дает возможность отсрочивать парламентские и президентские выборы, продлевая каждый раз на три месяца военное положение. И в какой-то момент Трамп, используя библейскую фразу, принадлежащую Понтию Пилату, скажет: я умываю руки, все, что от меня зависело, я сделал. Он в любом случае войдет в историю как президент-миротворец. Точно так же, как и Папа Франциск. Все, что он мог, он для мира сделал. Но, видимо, Трамп сделает кое-что еще, и Зеленский потихонечку начинает привыкать к этой мысли. Трамп перестанет поставлять оружие для Украины. И посмотрим тогда, как уверенно Зеленский будет чувствовать себя через годик, может быть, через полтора, когда ВСУ просто нечем стрелять будет.