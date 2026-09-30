Новости по тегу #СМИ Беларуси

Механизмы защиты белорусских СМИ в условиях их блокировки иностранными онлайн-платформами обсудили сегодня, 30 сентября, во время круглого стола «Право на информацию в современном мире».
Механизмы защиты белорусских СМИ в условиях их блокировки иностранными онлайн-платформами обсудили 30 сентября во время круглого стола «Право на информацию в современном мире».
Очередную блокировку видиохостингом Youtube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации расценивает как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации.
Узнали секреты телевизионного закулисья.
Старты объединили порядка 220 участников.
Правда всегда найдет свой путь к зрителю.
За это время платформа выросла из амбициозного стартапа в крупный портал, где собран ключевой общественно‑политический контент ведущих СМИ Беларуси.
В 2026 году конкурс отличался высокой конкуренцией по большинству номинаций, а интерес телевизионных СМИ заметно вырос по сравнению с предыдущими годами.
Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам.
Зрителям рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам.
24 представителя СМИ на 5 дней оставили редакции, студии и привычные дедлайны – и отправились в одно из соединений сил специальных операций. Здесь сроки уже в прямом смысле задавал секундомер: 5-километровый марш-бросок, выживание на местности.
В копилке также бронзовая медаль, которую завоевал генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко в соревнованиях по дартсу среди руководителей СМИ.
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