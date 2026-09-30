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Новости по тегу #СМИ Беларуси

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
30 сентября 2026 17:03

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам

Осенко про блокировку YouTube-каналов СТВ: это нарушение принципов демократии, двойные стандарты
30 сентября 2026 13:50

Осенко про блокировку YouTube-каналов СТВ: это нарушение принципов демократии, двойные стандарты

Механизмы защиты белорусских СМИ обсудили в парламенте
30 сентября 2026 13:40

Механизмы защиты белорусских СМИ обсудили в парламенте

Масштабная перезагрузка – какие премьеры готовит СТВ в новом сезоне?
27 сентября 2026 17:30

Масштабная перезагрузка – какие премьеры готовит СТВ в новом сезоне?

XII спартакиада госслужащих и СМИ завершилась под Минском
20 сентября 2026 10:52

XII спартакиада госслужащих и СМИ завершилась под Минском

Медиапортал VIDEOBEL.BY запустил собственное мобильное приложение
18 сентября 2026 17:25

Медиапортал VIDEOBEL.BY запустил собственное мобильное приложение

Национальный мультимедийный портал VIDEOBEL.BY отмечает два года со дня запуска
18 сентября 2026 11:48

Национальный мультимедийный портал VIDEOBEL.BY отмечает два года со дня запуска

В Минске подвели итоги конкурса журналистских работ, посвященных уборочной кампании
16 сентября 2026 11:13

В Минске подвели итоги конкурса журналистских работ, посвященных уборочной кампании

«В общем-то, это стена». Реакция белорусов на блокировку YouTube-каналов отечественных СМИ
15 сентября 2026 10:55

«В общем-то, это стена». Реакция белорусов на блокировку YouTube-каналов отечественных СМИ

Мининформ прокомментировал блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ
15 сентября 2026 07:40

Мининформ прокомментировал блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ

5 дней экстремальных съемок. Кадры впечатляют – вот как прошло тактико-специальное учение «Военкор»
30 августа 2026 16:51

5 дней экстремальных съемок. Кадры впечатляют – вот как прошло тактико-специальное учение «Военкор»

Команда СТВ заняла второе место в республиканской спартакиаде среди работников СМИ
30 августа 2026 11:36

Команда СТВ заняла второе место в республиканской спартакиаде среди работников СМИ