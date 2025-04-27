Искандер Хисамов: команда Трампа хочет перестроить весь земной шар

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:

Команда Трампа имеет свой геополитический проект. Они хотят перестроить весь земной шар. Все по-другому должно быть: нынешние союзы отменить, провести свои реформы в западном полушарии, рынке и так далее. Это долгая история, но я думаю, все коллеги приблизительно понимают, о чем идет речь. И вот в этот большой проект Украина у них не вписывается. Украина, воюющая с Россией, и так далее. То есть они просто рассудили, эти мужчины и женщины, что эта война им невыгодна, не нужна. Что касается, что это Байдена наследство. Нет, это не только Байдена, не только демократов. И республиканцы за это голосовали и были враждебно настроены по отношению к России.

Это был проект, который не вызывал ни у кого в правящем классе Америки никаких вопросов. Это генетическая вещь, что нужно Россию мочить. Это с давних веков, с давних времен и так далее. Россия мешает осуществлять Западу какие-то свои геополитические глобальные проекты. Вот поэтому все и происходит. Сейчас я бы не удивился, если бы что-то изменилось в администрации Трампа. Отношение к России, которое вроде бы неплохое, вроде бы позитивное сейчас, но объективные обстоятельства внутри Америки, в ее экономике, политике таковы, что я не могу верить в долгосрочное сотрудничество с Соединенными Штатами по умиротворению Украины и налаживанию дел в этом участке.