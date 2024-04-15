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Вадим Боровик: без острых тем СМИ будет мёртвым!

15 апреля 2024 16:16
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Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Вадим Боровик: без острых тем СМИ будет мёртвым!-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Некоторые региональные СМИ иногда находятся в тени районной администрации. Журналисты в Беларуси, в центре республиканских, больших СМИ, можем как-то влиять на эту ситуацию, но иногда районные газеты не могут никаким образом сделать, условно, критического сюжета, потому что глава района допускает, что это не надо. Вот они оказываются в тени.

Вадим Боровик: без острых тем СМИ будет мёртвым!-4

Вадим Боровик, политолог:
Есть несколько нюансов. Я против того, чтобы мы с плеча рубили. Общался не с одним министром информации, с людьми, курирующими эту отрасль. Знаю, что это все не так просто. Рубить проще и раздавать советы. Тут надо тоньше работать. Если мы поставим задачу районным СМИ постоянно резонировать, тоже нехорошо. С другой стороны, обозначать какие-то болевые точки и иметь связь с аудиторией на местах очень важно, чтобы где-то и подсказывать администрации. Политика руководителя области, особенно района, который хочет, чтобы это было исключительно подкаблучное СМИ, неэффективна. Тем более надо понимать, что в любом случае есть ведомственная подчиненность.

Министерство информации, курирующий вице-премьер, замглавы Администрации Президента. Они все равно по вертикали курируют все средства массовой информации. Должен быть такой руководитель СМИ, который может в администрации района обозначить какую-то позицию, выработать правильную повестку. Компромисс между тем, чтобы не быть крикунами и при этом иметь возможность какие-то острые вопросы обозначить. Без острых тем СМИ будет мертвым.

# СМИ Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Вадим Боровик

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