Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Олег Коропов, начальник Могилевского отделения Белорусского института стратегических исследований:

Как-то мы беседовали с региональным журналистом. Она сказала такую фразу: мы сегодня бойцы первой мировой информационной войны. Журналисты понимают, что они сегодня на передовой, что сегодня нужно уметь наступать, а не только обороняться, это в менталитете нашего народа, мы не привыкли в публичном пространстве оскорблять, фейковать, но сегодня мы задаем тон.

И согласно нашим измерениям, сегодня государственную повестку формируют региональные и государственные средства массовой информации. Они сегодня перебили всех наших оппонентов. Что самое главное, хочу поддержать нашу региональную прессу, сегодня из-за голода наших оппонентов они берут те же критические публикации, количество и качество которых возросло, и показывают, какая наша самая главная особенность – что мы сами можем и задавать, и решать эти вопросы. Что касается социологии. Мы тесно сотрудничаем с нашим информационным агентством «Могилевские ведомости». Они проводили опрос, кому сегодня больше доверяют. Давайте так, пока на первом месте (понятно, что всегда эта планка плавающая), телевидение наше – 60 % источник информации, на втором месте интернет, безусловно, планка эта снижается.

Алена Сырова, СТВ:

Это по источникам информации?