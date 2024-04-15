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Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

15 апреля 2024 16:52
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Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ-1

Олег Коропов, начальник Могилевского отделения Белорусского института стратегических исследований:
Как-то мы беседовали с региональным журналистом. Она сказала такую фразу: мы сегодня бойцы первой мировой информационной войны. Журналисты понимают, что они сегодня на передовой, что сегодня нужно уметь наступать, а не только обороняться, это в менталитете нашего народа, мы не привыкли в публичном пространстве оскорблять, фейковать, но сегодня мы задаем тон.

И согласно нашим измерениям, сегодня государственную повестку формируют региональные и государственные средства массовой информации. Они сегодня перебили всех наших оппонентов. Что самое главное, хочу поддержать нашу региональную прессу, сегодня из-за голода наших оппонентов они берут те же критические публикации, количество и качество которых возросло, и показывают, какая наша самая главная особенность – что мы сами можем и задавать, и решать эти вопросы. Что касается социологии. Мы тесно сотрудничаем с нашим информационным агентством «Могилевские ведомости». Они проводили опрос, кому сегодня больше доверяют. Давайте так, пока на первом месте (понятно, что всегда эта планка плавающая), телевидение наше – 60 % источник информации, на втором месте интернет, безусловно, планка эта снижается.

Алена Сырова, СТВ:
Это по источникам информации?

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ-4

Олег Коропов:
Пока по источникам информации. Потом региональная пресса и так далее. Но пока телевидение благодаря в том числе новым лицам, вашим аналитическим программам, очень много проектов появилось... И телевидение сегодня, как бы сложно ни было, удерживает пальму первенства. Что касается доверия, есть такой вопрос: каким источникам информации вы доверяете? Опять же, на первом месте пока белорусское телевидение. Это практически 68 %.

Алена Сырова:
Вы подразумеваете каналы наши государственные, но не региональные?

Олег Коропов:
Да. Второе место у нас – интернет, в целом, и соцсети. Третье место – российские телеканалы. И четвертое место – региональная пресса.

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда».

# СМИ Беларуси # общество # Олег Коропов # Алена Сырова

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