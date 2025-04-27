Какую политику будет проводить новый Папа Римский? Рассказал Фельдман

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):

К сожалению, авторитет католической церкви в Западной Европе, да и в Восточной Европе несколько снижается. Тем не менее огромное католическое представительство есть в Латинской Америке, и сегодня это колыбель современного католичества. Мы видим, что три фаворита на должность будущего Папы Римского – итальянцы, по крайней мере, этнические итальянцы, и номер один, по предварительным оценкам, – это тот самый Пьетро Паролин, который на сегодня занимается внешнеполитическими связями Ватикана.

Вспоминая евангельские слова, хочется сказать: блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами божьими. Вот Папа Римский Франциск при том, что он, конечно, многим казался недостаточным консерватором, войдет в историю как папа-миротворец. Новый Папа, по крайней мере, по этому критерию, должен, обязан, с точки зрения всех направлений христианства, унаследовать эту его миссию.

Но главный нерв Ватикана – это дискуссия о том, за что будет новый Папа в плане консерватизма, открытости и либерализма церкви. Вот эта двойственность, эта борьба идеологическая там всегда идет, и это нерв, который, я думаю, будет присутствовать в Сикстинской капелле, когда пойдут дискуссии по поводу кандидатуры нового папы. Паролин, скорее всего, будет сторонником либерализации, открытости, выстраивания дискуссий, диалога между Ватиканом и молодежью, что всегда является проблемой для любой религиозной конфессии. И, скорее всего, в современном мире он не ознаменует какой-то рубежный этап для престола Святого Петра. Это будет папа-наследник, папа-продолжатель дела своего предшественника. Не революционер.