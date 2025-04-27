Какие суеверия у хоккеистов и как играть сердцем? Интервью с Сергеем и Андреем Стасями

Юлия Силипицкая, ведущая:

Вы сказали в свое время, в каком-то интервью, что в стадии плей-офф нет места для творчества в хоккее. А у меня такой вопрос. А вообще в хоккее может быть творчество, Андрей? Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:

Ну вот этот гол, о котором вы говорите, оказывается, надо посмотреть. Но это и есть творчество своего рода. Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Творчество подразумевает больше рисков, нестандартные решения, нестандартные передачи, нестандартные действия. Порой они приводят к контратакам, порой они негативно сказываются.



Юлия Силипицкая:

То есть вы запретили такое творчество в плей-офф? Сергей Стась:

В плей-офф мы немного упростили, хотя были игроки, которые все делали наоборот. Юлия Силипицкая:

Андрей, а вы себе позволяете какую-то такую эмоциональную вспышку? Андрей Стась:

Злость хочется выплеснуть, да. Вот, клюшки страдают.

Юлия Силипицкая:

Андрей, скажите мне, хоккеисты, они суеверные? Андрей Стась:

Конечно. Есть и талисманы, есть и приметы. Юлия Силипицкая:

А какая у вас хорошая примета? Андрей Стась:

Допустим, я там конек с левой ноги завязываю, да, или там клюшка должна стоять в определенном месте. Кто-то там обматывает по-особенному, кто-то не любит, чтобы его форму трогали перед игрой.