Какие суеверия у хоккеистов и как играть сердцем? Интервью с Сергеем и Андреем Стасями
Юлия Силипицкая, ведущая:
Вы сказали в свое время, в каком-то интервью, что в стадии плей-офф нет места для творчества в хоккее. А у меня такой вопрос. А вообще в хоккее может быть творчество, Андрей?
Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:
Ну вот этот гол, о котором вы говорите, оказывается, надо посмотреть. Но это и есть творчество своего рода.
Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Творчество подразумевает больше рисков, нестандартные решения, нестандартные передачи, нестандартные действия. Порой они приводят к контратакам, порой они негативно сказываются.
Юлия Силипицкая:
То есть вы запретили такое творчество в плей-офф?
Сергей Стась:
В плей-офф мы немного упростили, хотя были игроки, которые все делали наоборот.
Юлия Силипицкая:
Андрей, а вы себе позволяете какую-то такую эмоциональную вспышку?
Андрей Стась:
Злость хочется выплеснуть, да. Вот, клюшки страдают.
Юлия Силипицкая:
Андрей, скажите мне, хоккеисты, они суеверные?
Андрей Стась:
Конечно. Есть и талисманы, есть и приметы.
Юлия Силипицкая:
А какая у вас хорошая примета?
Андрей Стась:
Допустим, я там конек с левой ноги завязываю, да, или там клюшка должна стоять в определенном месте. Кто-то там обматывает по-особенному, кто-то не любит, чтобы его форму трогали перед игрой.
Юлия Силипицкая:
Так интересно, вы когда создаете такой образ: хоккеисты такие большие, рыцари, а когда, собственно, начинаете одевать свою амуницию, ну точно рыцари. И так интересно тоже, что такие большие, такие сильные, и вот все-таки у каждого есть своя примета. У вас такая фраза появилась, может быть, я за нее зацепилась, потом остальные все зацепились, но я, наверное, больше всего. Играйте сердцем и характером. Про характер я поняла.
Сергей Стась:
Чтобы человеку не было, скажем так, все равно. Это и есть. Он играет сердцем, он отдается. Ну и плюс, конечно, командный дух, если он есть, тоже очень важный момент.
Юлия Силипицкая:
А вы по глазам можете определить, играет он сердцем, характером или нет?
Сергей Стась:
По действиям я могу определиться. А по глазам тоже, я думаю, что да. Глаза горят, можно определить, что ему не все равно, он переживает. Да, можно определить.
Подробности в видео.