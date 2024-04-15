Прямой эфир

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?

15 апреля 2024 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?-1

Александр Добриян, директор ТРК «Гомель»:
С кадрами, с очень хорошими профессиональными кадрами есть проблема. Найти людей, которые хотят побыть немного в кадре и получить славы... Сегодня молодежь не всегда готова много и тяжело работать, потому что труд журналиста – это не просто быть красивым в кадре. И с тем, что ожидания не оправдывают реальность, мы сталкиваемся ежедневно. Да, приходится сортировать огромное количество людей, но я хочу сказать, что молодежь как бы мы там ни говорили, но есть очень талантливые, хорошие, думающие.

И даже все, что говорят о поколении зумеров, оно к ним не относится, потому что действительно талантливые ребята приходят. Единственное, что их нужно, конечно, искать. И Минск их забирает очень активно. Те, кто уезжают учиться в БГУ, скорее всего, к нам обратно не вернутся, определенная проблема есть. Тем регионам, у кого есть свои собственные журналистские факультеты, тем повезло, и эта проблема решается гораздо лучше. У нас такого отделения не было долгое время. Надеюсь, что в этом году появится, и у нас тоже все будет хорошо.

Читайте также:

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

# СМИ Беларуси # общество # Александр Добриян

Другие новости рубрики

Все новости
«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ
15 апреля 2024 17:23

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске
15 апреля 2024 17:12

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста
15 апреля 2024 17:12

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны
15 апреля 2024 17:09

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»
15 апреля 2024 17:09

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству
15 апреля 2024 17:08

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!
15 апреля 2024 16:59

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи
15 апреля 2024 16:58

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная
15 апреля 2024 16:57

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе
15 апреля 2024 16:53

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ
15 апреля 2024 16:52

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС
15 апреля 2024 16:52

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС