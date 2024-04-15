«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?

Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

Александр Добриян, директор ТРК «Гомель»:

С кадрами, с очень хорошими профессиональными кадрами есть проблема. Найти людей, которые хотят побыть немного в кадре и получить славы... Сегодня молодежь не всегда готова много и тяжело работать, потому что труд журналиста – это не просто быть красивым в кадре. И с тем, что ожидания не оправдывают реальность, мы сталкиваемся ежедневно. Да, приходится сортировать огромное количество людей, но я хочу сказать, что молодежь как бы мы там ни говорили, но есть очень талантливые, хорошие, думающие.

И даже все, что говорят о поколении зумеров, оно к ним не относится, потому что действительно талантливые ребята приходят. Единственное, что их нужно, конечно, искать. И Минск их забирает очень активно. Те, кто уезжают учиться в БГУ, скорее всего, к нам обратно не вернутся, определенная проблема есть. Тем регионам, у кого есть свои собственные журналистские факультеты, тем повезло, и эта проблема решается гораздо лучше. У нас такого отделения не было долгое время. Надеюсь, что в этом году появится, и у нас тоже все будет хорошо.

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