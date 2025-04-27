Лазоркина: США не выйдут из процесса по Украине

Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ, кандидат исторических наук, доцент:

Я абсолютно убеждена в том, что Соединенные Штаты не выйдут из процесса. Это означает фактически потерю контроля над всеми сферами влияния, которыми они в очень ограниченном количестве сегодня располагают. Из этого выйти нельзя. Что бы Трамп ни говорил, он может себе позволить, потому что ему все равно за это ничего не будет. Сегодня он вошел – завтра выйдет. А отсутствие контроля – это не отсутствие смелости. Это наша вера в то, что в западном лагере идет очень серьезный раскол, которого на самом деле нет. Есть только картинка, которую нам хотят преподнести. Я абсолютно согласна с предыдущим выступающим. Все идет как положено. Все договоры подписаны, все реализуется. И нам представляют только планы. 7 пунктов. Я думаю, что скоро будет 14 пунктов. И значительно больше. Вопрос по линии Соединенных Штатов и России решается не по украинскому кризису совершенно. Украина – это только один из пунктов. Решаются вопросы глобальной безопасности, выстраивания новой архитектуры.

И только это интересует Российскую Федерацию и Республику Беларусь в том числе. Разрешение только украинского кризиса ничего не даст нашему региону и миру в целом, и Соединенным Штатам в том числе. И они это прекрасно понимают. По поводу того, каким пунктом размещается снятие санкцией, пускай нам Трамп сначала озвучит не номер пункта, а обратный механизм отмены санкции. Вот пакеты ввести – мы видели великолепно, как работает вертикаль. А вот теперь он нам пускай расскажет, как это он будет отменять поэтапно, какие указы он будет подписывать, чтобы снять санкции. Вот заморозить и приостановить, я бы поверила, что Трамп действительно собирается с этим что-то сделать. А когда используется такое слово, как отменить санкции, это значит, что за этим не кроется вообще ничего.