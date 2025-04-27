Мир простился с Папой Римским Франциском! Как прошла траурная церемония и кто займёт Святой Престол?

На неделе мир простился с Папой Римским Франциском. Траурная церемония прошла на площади Святого Петра в Ватикане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проводить понтифика в последний путь приехали тысячи верующих и десятки официальных делегаций из разных стран. В том числе из Беларуси. Несмотря на то, что Франциск никогда не был в нашей стране, в Беларуси его помнят и разделяют принципы, которые он проповедовал. Об этом наш следующий материал.

В последний путь Папу Франциска провожали тысячи. Первые верующие начали собираться на центральной площади Ватикана еще затемно. А некоторые в ожидании провели всю ночь. Спали прямо на земле. Церемонию прощания транслировали в прямом эфире. Франциск предписал провести ее скромно. Просто деревянный гроб. Папское облачение. И даже те самые стоптанные ботинки, в которых ходил всегда, вместо красных бархатных туфель. Франциск действительно отличался скромностью. У него не было ни личного повара, ни роскошных покоев, ни лимузина. Говорят, за это понтифика любили даже атеисты. А макаронной фабрике, расположенной в тюрьме для несовершеннолетних в Риме, он завещал 200 тысяч евро. Это почти все деньги с личного счета понтифика.

Мария Кармен:

Это не просто историческое событие, но и очень трогательный момент. Похороны были показательны для всей жизни Папы Франциска. На самом деле там были простые люди, там были бедные, там было все, о чем он говорил так глубоко. Это было последнее прощание.

В первых рядах на прощании лидеры разных стран. Согласно протоколу, они занимают места по французскому алфавиту. Этот язык использовали, когда разрабатывали эти правила. Вот чета Трампов. Первая леди США вся в черном, как и требует статус. Даже перчатки и вуаль. Президент Америки в синем. Отошел от протокола. Как и еще один гость. Зеленский явился в привычном хаки.

По поручению Президента Беларусь в Ватикане представил спикер Палаты представителей. Игорь Сергеенко на церемонии в первых рядах, рядом с лидерами Франции, Британии, Америки. Мы приехали в Ватикан с теми принципами, которые проповедовал Франциск и которые разделяют и в Беларуси. Подробности. Франциск никогда не был в Беларуси, но в нашей стране его помнят. В Минске несколько дней люди шли, чтобы выразить слова скорби и поддержки. От имени нашего Президента венок и запись в книге соболезнований. Ее оставит Дмитрий Крутой. Читайте здесь.

Александр Лукашенко и Папа Франциск были знакомы лично. Встречались в Ватикане в 2016-м. В основном общались с глазу на глаз. Но было понятно, что у них много общих тем. На память наш Президент подарил понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой и голографическую икону – как символ, соединяющий историю и современность. А Франциск со словами, что Минск может стать местом мира, вручил в ответ изображение оливкового дерева, как раз и символизирующего мир, и ручку. Это подарок уже лично Президенту.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы надеемся также, что взаимоотношения между Ватиканом и Республикой Беларусь перейдут на качественно новый уровень взаимодействия. Поскольку так сложилось в Новейшей истории, что наши государства тесно сотрудничали и стремились совместно решать глобальные проблемы современности. Это касается и вопросов климата, это касается и вопросов мигрантов, беженцев. Это касается вопроса укрепления суверенитета, государственности.

Франциск выступал за уважительный диалог с православной церковью, принял приглашение патриарха Кирилла посетить Россию и встретиться с Путиным, предлагал свое посредничество, что вызвало критику Польши и Украины, но поддержку на Глобальном Юге. Франциск не боялся отстаивать то, во что верил. А это принципы мира, созидания и добра. Олег Дьяченко:

Мы знаем о его визитах и в Ирак, о встречах с лидерами мусульманского мира. Мы знаем его позицию как человека, как лидера, религиозного и политического, по укреплению взаимоотношений со странами Африки. И вот все вспоминают об этом, когда произошло примирение между враждующими группировками в Судане. Папа Римский направился туда и коленопреклоненно благословил руководителей Северного и Южного Судана. Это очень важный момент.

Вот эти кадры. Изумленные лица. Такого жеста не ожидал никто. Но, похоже, Папа был готов на многое ради примирения. Ведь даже в последние минуты на земле, на церемонии прощания с понтификом, решались вопросы войны и мира. Вот Трамп и Зеленский в одном из залов собора Святого Петра. Один на один и в компании. О чем говорили, лишь скупые наброски. Но диалог точно в духе философии понтифика: надо строить не стены, а мосты. Кто продолжит эту святую миссию, пожалуй, это главный вопрос, и не только в Ватикане.