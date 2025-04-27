Мир простился с Папой Римским Франциском! Как прошла траурная церемония и кто займёт Святой Престол?
На неделе мир простился с Папой Римским Франциском. Траурная церемония прошла на площади Святого Петра в Ватикане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проводить понтифика в последний путь приехали тысячи верующих и десятки официальных делегаций из разных стран. В том числе из Беларуси. Несмотря на то, что Франциск никогда не был в нашей стране, в Беларуси его помнят и разделяют принципы, которые он проповедовал.
Об этом наш следующий материал.
В последний путь Папу Франциска провожали тысячи. Первые верующие начали собираться на центральной площади Ватикана еще затемно. А некоторые в ожидании провели всю ночь. Спали прямо на земле.
Церемонию прощания транслировали в прямом эфире. Франциск предписал провести ее скромно. Просто деревянный гроб. Папское облачение. И даже те самые стоптанные ботинки, в которых ходил всегда, вместо красных бархатных туфель.
Франциск действительно отличался скромностью. У него не было ни личного повара, ни роскошных покоев, ни лимузина. Говорят, за это понтифика любили даже атеисты. А макаронной фабрике, расположенной в тюрьме для несовершеннолетних в Риме, он завещал 200 тысяч евро. Это почти все деньги с личного счета понтифика.
Мария Кармен:
Это не просто историческое событие, но и очень трогательный момент. Похороны были показательны для всей жизни Папы Франциска. На самом деле там были простые люди, там были бедные, там было все, о чем он говорил так глубоко. Это было последнее прощание.
В первых рядах на прощании лидеры разных стран. Согласно протоколу, они занимают места по французскому алфавиту. Этот язык использовали, когда разрабатывали эти правила. Вот чета Трампов. Первая леди США вся в черном, как и требует статус. Даже перчатки и вуаль. Президент Америки в синем. Отошел от протокола. Как и еще один гость. Зеленский явился в привычном хаки.
По поручению Президента Беларусь в Ватикане представил спикер Палаты представителей. Игорь Сергеенко на церемонии в первых рядах, рядом с лидерами Франции, Британии, Америки. Мы приехали в Ватикан с теми принципами, которые проповедовал Франциск и которые разделяют и в Беларуси. Подробности.
Франциск никогда не был в Беларуси, но в нашей стране его помнят. В Минске несколько дней люди шли, чтобы выразить слова скорби и поддержки. От имени нашего Президента венок и запись в книге соболезнований. Ее оставит Дмитрий Крутой. Читайте здесь.
Александр Лукашенко и Папа Франциск были знакомы лично. Встречались в Ватикане в 2016-м. В основном общались с глазу на глаз. Но было понятно, что у них много общих тем. На память наш Президент подарил понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой и голографическую икону – как символ, соединяющий историю и современность. А Франциск со словами, что Минск может стать местом мира, вручил в ответ изображение оливкового дерева, как раз и символизирующего мир, и ручку. Это подарок уже лично Президенту.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы надеемся также, что взаимоотношения между Ватиканом и Республикой Беларусь перейдут на качественно новый уровень взаимодействия. Поскольку так сложилось в Новейшей истории, что наши государства тесно сотрудничали и стремились совместно решать глобальные проблемы современности. Это касается и вопросов климата, это касается и вопросов мигрантов, беженцев. Это касается вопроса укрепления суверенитета, государственности.
Франциск выступал за уважительный диалог с православной церковью, принял приглашение патриарха Кирилла посетить Россию и встретиться с Путиным, предлагал свое посредничество, что вызвало критику Польши и Украины, но поддержку на Глобальном Юге. Франциск не боялся отстаивать то, во что верил. А это принципы мира, созидания и добра.
Олег Дьяченко:
Мы знаем о его визитах и в Ирак, о встречах с лидерами мусульманского мира. Мы знаем его позицию как человека, как лидера, религиозного и политического, по укреплению взаимоотношений со странами Африки. И вот все вспоминают об этом, когда произошло примирение между враждующими группировками в Судане. Папа Римский направился туда и коленопреклоненно благословил руководителей Северного и Южного Судана. Это очень важный момент.
Вот эти кадры. Изумленные лица. Такого жеста не ожидал никто. Но, похоже, Папа был готов на многое ради примирения. Ведь даже в последние минуты на земле, на церемонии прощания с понтификом, решались вопросы войны и мира. Вот Трамп и Зеленский в одном из залов собора Святого Петра. Один на один и в компании. О чем говорили, лишь скупые наброски. Но диалог точно в духе философии понтифика: надо строить не стены, а мосты. Кто продолжит эту святую миссию, пожалуй, это главный вопрос, и не только в Ватикане.
Андрей Лазуткин, политолог:
Никогда в США не было такой администрации, где было бы столько католиков, причем реально верующих, которые это еще подчеркивают. Американцам просто нужен свой Папа. Говорят, что ожидаются итальянцы. Посмотрим, все это пока не ясно, но в любом случае, говорят, что это будут некие люди – преемники курса Франциска.
А тем временем, закончив траурную мессу, Ватикан собирает конклав и готовится к новому церемониалу. Скоро состоятся выборы. Кто займет Святой Престол, об этом возвестит белый дым, а самый старший кардинал назовет имя нового Папы Римского. Нам остается только ждать и молиться.
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