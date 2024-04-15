Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Вот так принято и правильно понимать, на кого мы работаем, на какую аудиторию. Если мы разделим периоды вашей работы до вашей трансформации и после, поменялась ли принципиально аудитория, на которую вы работали? И если да, то каким образом?