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Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

15 апреля 2024 16:45
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Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа – темы для обсуждения на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Вот так принято и правильно понимать, на кого мы работаем, на какую аудиторию. Если мы разделим периоды вашей работы до вашей трансформации и после, поменялась ли принципиально аудитория, на которую вы работали? И если да, то каким образом?

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»-1

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Аудитория, которая была, она не ушла. Это однозначно могу сказать. А аудитория, которой не было, к нам пришла. Понятно, мы продолжаем завоевывать рынки, и сейчас даже вышли на российскую аудиторию, и она тоже к нам достаточно лояльна. Мы продаемся в 311 точках в Москве и Московской области, также по 200 точек у нас и в Ростове-на-Дону, и в Краснодарском крае. И я могу сказать, что наша позиция интересна, белорусская именно позиция, прогосударственная позиция. Интересна не только здесь, жителям нашей страны и гостям, но и россиянам.

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# СМИ Беларуси # общество # Лариса Коршун # Алена Сырова

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