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Новости по тегу #Олег Коропов

От поддержки семьи до финансирования идей – как в Беларуси реализуется молодёжная политика?
23 апреля 2025 17:07

От поддержки семьи до финансирования идей – как в Беларуси реализуется молодёжная политика?

Как решение Лукашенко сохранить ГОСТы помогло сделать белорусские продукты визитной карточкой качества
14 февраля 2025 14:57

Как решение Лукашенко сохранить ГОСТы помогло сделать белорусские продукты визитной карточкой качества

Витебск встречает участников XI Форума регионов Беларуси и России
26 июня 2024 16:48

Витебск встречает участников XI Форума регионов Беларуси и России

Почти 90% жителей Могилёвской области удовлетворены качеством жизни – БИСИ
05 июня 2024 09:08

Почти 90% жителей Могилёвской области удовлетворены качеством жизни – БИСИ

Коропов: журналистскому сообществу сегодня важно работать с пропагандой и контрпропагандой
30 мая 2024 16:50

Коропов: журналистскому сообществу сегодня важно работать с пропагандой и контрпропагандой

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты
15 апреля 2024 18:56

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ
15 апреля 2024 16:52

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

Парад зонтиков в Могилёве и спортсмены в гостях у юных пациентов Боровлян — как отметили в Беларуси День защиты детей
01 июня 2016 15:42

Парад зонтиков в Могилёве и спортсмены в гостях у юных пациентов Боровлян — как отметили в Беларуси День защиты детей

В центре Могилёва граффитисты распишут целый двор за деньги администрации
24 августа 2013 15:29

В центре Могилёва граффитисты распишут целый двор за деньги администрации