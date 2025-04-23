Новости по тегу #Олег Коропов

Их называют поколение Z. Они первые, кто вырос в независимой Беларуси, когда страна уже преодолела трудности переходного периода. Они не видели «лихих 90-х», не помнят гиперинфляции. Для них стабильность – норма, а не мечта.
Еще на заре независимости глава государства вместе со сбережением госсобственности настоял и на сохранении ГОСТов – золотого наследия советского прошлого. В итоге наши товары стали визитной карточкой белорусского качества.
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