Информационная война: как работают ЦИПсО и откуда взялся японский шпион? Разбирались эксперты

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудили безопасность.

Ситуация с беспилотниками – это попытка информационной атаки? Кирилл Казаков, СТВ:

Как защитить воздушное пространство? Если мы поставили три танка на дороге, то вроде дорога защищена. Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси:

Точно так же, но с одной только разницей: то, о чем вы говорите, нарисовано на экранах мониторов. Граница воздушного пространства четко определена, в том числе и на экранах аппаратуры. Самое главное заключается в том, что наши военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны на месте находятся, маневрируют, не дают повода обвинить себя в каких-то действиях, в то же время четко отслеживают воздушное пространство. На мой взгляд, тот инцидент, который мы обсуждали, в информационной сфере он в большей степени важен. Почему? Потому что ВВС и войска ПВО отработали. Свою работу они выполнили. Работа такая, сбивать нарушителей границы в воздушном пространстве. Важно понимать другое: какая реакция. Посмотрите, какая реакция, украинская сторона как-то прокомментировала этот инцидент в Могилевской области? Никак. Мы считаем заявление одного не самого высшего должностного лица Министерства иностранных дел, просто комментарий был, мы не считаем нужным это комментировать. В то же время в информационной сфере ни западный обыватель, ни украинский обыватель внимание на это событие не обратил. Но в то же время, когда получилась адекватная реакция с нашей стороны, это было сразу раздуто ка какие-то агрессивные намерения. Важно понимать, что это был уже ответ. Кирилл Казаков:

Лучше ничего не говорить, чтобы не провоцировать на подобный информационный вал? Это к цензуре. Мы этому событию придали для страны крайне важное значение, его начали раскручивать. Если бы мы к нему отнеслись менее внимательно, возможно, о нем бы не так вспоминали? Анатолий Булавко:

Это событие чрезвычайного характера, это однозначно и без вариантов. Как для военной сферы, так и для информационной. Людям важно понять не о самом событии информацию, а именно информацию, почему это событие произошло. Читайте также: Это явная провокация – Косыгин о залете украинских беспилотников в Беларусь В Украине на сегодня условий к нападению на Беларусь нет – Тищенко Больше всего покемонов было у авиабазы – как с помощью игры добывали разведданные?

«Оппозиционные СМИ – это деструктивные ресурсы». Иванов о задержании японского шпиона Александр Иванов, начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Это получение развединформации, это несет нагрузку, имеет цель, которую он и выполнял. Про информационную работу: обратите внимание, что показали человека, его фотографии, полностью дали весь расклад. Что сделали наши оппозиционные СМИ? «Нібыта. Нібыта задержали, пропаганда показала» и так далее. Никогда не называю их «оппозиционными СМИ» – это деструктивные ресурсы. Если ты СМИ, значит ты имеешь какие-то правила журналистики, этику, ее соблюдаешь и выполняешь.

Японский шпион задержан в Беларуси – подробности громкого для страны дела обсудили эксперты Александр Тищенко, эксперт в сфере национальной безопасности:

Японская служба разведки взяла просто аутсорсинг для Запада, по сути дела, для Америки в плане добычи информации. Самый удобный способ замаскироваться, это притвориться японцем у нас, потому что мы никогда не думали... Мы здесь, в Беларуси, думаем все время, что Япония – это та страна, которую бомбили американцы. И мы эту информацию все время продавливаем. Я служил там, на границе с Японией, поэтому я знаю, что Япония далеко не мирная в отношении как еще Советского Союза была, так она не мирная вообще в отношении всего, что было после Советского Союза. Поэтому японец-шпион – это, наверное, очень удачный и красивый ход с точки зрения ЦРУ, допустим, потому что мы бы точно никогда не могли подумать, что японец может нам тут вредить.

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Долгое время японцы вели себя очень корректно. Наши отношения с ними строились на общности исторической судьбы. У них трагедия Хиросимы и Нагасаки и множество людей, которые радиации подверглись, облучению – точно наш Чернобыль. И на этой почве было очень тесное сотрудничество и в области научных исследований, изготовления приборов и так далее. Я какое-то время консультировал японское посольство, они обращались ко мне как к эксперту по разным вопросам народно-хозяйственным, по вопросам общественно-политической жизни. И как мне представляется, сейчас мы видим американские уши. Это кроме того, что попытка еще торпедировать отношения Беларуси и Японии. Как мне представляется, ничто так не испортит нам отношения с Японией, как обнаружение этого японского шпиона.