В Украине на сегодня условий к нападению на Беларусь нет – Тищенко

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшейся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.

Александр Тищенко, эксперт в сфере национальной безопасности:

Нападение внезапным не бывает. К нему нужно хорошо подготовиться. Все эти беспилотники, залеты, пролеты и так далее чисто в провокационном, чисто в разведывательном формате, чисто в психологическом. До нападения здесь, как говорится, как до луны. Надо это четко понимать. И все наши службы разведки работают на своевременное получение информации и данных, которые бы указывали на подготовку к нападению на Беларусь. Соответственно, все движение будет в другом ракурсе. Если Беларусь отводит войска от границы, значит, условий к нападению на той стороне на сегодняшний день нет. Поэтому это одно из условий разрядки, как мы объявили в свое время.