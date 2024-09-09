В Украине на сегодня условий к нападению на Беларусь нет – Тищенко

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшейся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.
Александр Тищенко, эксперт в сфере национальной безопасности:
Нападение внезапным не бывает. К нему нужно хорошо подготовиться. Все эти беспилотники, залеты, пролеты и так далее чисто в провокационном, чисто в разведывательном формате, чисто в психологическом. До нападения здесь, как говорится, как до луны. Надо это четко понимать. И все наши службы разведки работают на своевременное получение информации и данных, которые бы указывали на подготовку к нападению на Беларусь. Соответственно, все движение будет в другом ракурсе. Если Беларусь отводит войска от границы, значит, условий к нападению на той стороне на сегодняшний день нет. Поэтому это одно из условий разрядки, как мы объявили в свое время.
Дальше – беспилотники, вы же посмотрите географию их полетов. Они где пролетают или где появляются? Там, где находятся объекты, цели разведки. Там, где могли находиться бывшие шахты РВСН, там, где находятся средства ПВО, какие-то транспортные узлы, вопросы жизненно важных объектов особой важности. То есть это не просто так, они просто прощупывают, правильно коллеги говорят, это идет разведка. Но насчет нападения надо понимать, что если бы страна, наши службы, эти вопросы фиксировали, то совершенно другой фон был бы, совершенно другая реакция была бы. Поэтому ожидать нашей какой-то неадекватной реакции на залет какого-то беспилотника, это расчет неправильный, скажем так.