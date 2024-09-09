Нужно ли законодательно ограничить информацию, которая может дестабилизировать общество? Мнения
Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.
Алена Сырова, СТВ:
Может быть, превентивно нашим депутатам подумать о каком-то законодательном акте или о какой-то новой норме, которая бы подразумевала...
Кирилл Казаков, СТВ:
Ужесточить. Мы про цензуру начали. Еще раз говорю, программа не про цензуру, но она права в том, что...
Алена Сырова:
Чтобы каким-то образом наперед пресечь возможность для людей, которые сознательно или несознательно пытаются дестабилизировать обстановку.
Александр Маркевич, старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Вы знаете, говоря о вопросах безопасности, Президент четко подчеркнул, что мы идем по тонкому льду. И действительно, вызовы и угрозы, они настолько динамично развиваются и трансформируются, что в любой момент может проявиться либо одна, либо другая, либо третья. Мы говорили здесь о необходимости правды. Но самая опасная ложь – это полуправда. Поэтому постоянно мы говорим об информационной гигиене. И говоря о правде, нам важно еще не только, что мы говорим, но и из каких источников мы это получаем. Да, мы приняли Концепцию национальной безопасности. Там общие подходы только обозначены. А именно как действовать – есть четкие алгоритмы для этого. И ВВС, и ПВО, и у пограничников, и у Вооруженных Сил, и у МВД. Поэтому нам необходимо действовать сообща и четко выполнять те договоренности, которые у нас есть на межведомственном уровне и, конечно, на внешнем контуре с Российской Федерацией. А запретами мы можем достигнуть какого-то результата, но он будет кратковременный. Поэтому нам нужно общим информационным обучением и воспитанием наших граждан заниматься. И делать это постоянно.
Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень активна сейчас Российская Федерация в рамках пресечения всего, что касается деструктивных отношений или высказываний, действий в отношении проводимой специальной военной операции. Не будет новостью то, что мы и в 2020 году, когда окунулись и погрузились в эту тематику цветной революции, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта, расколов нашего общества, мы четко определили: все, что связано с попытками дестабилизации обстановки в обществе, в том числе высказывания в интернет-ресурсах, любые вещи, которые провоцируют органы власти, принимаемые ими решения, политики государства – все подлежит четкой оценке со стороны закона.
И это есть и имеет место, поэтому все, что делается в том числе в рамках принимаемых решений Вооруженными Силами, руководством высшим военно-политическим, это тоже подлежит с точки зрения оценки тех негативных высказываний. И, конечно, здесь надо просто объяснять людям информационную гигиену, что, уважаемые, надо просто понимать, говоря те или иные вещи, провоцируя некие шаги к дестабилизации обстановки, вы подвергаете себя ответственности, не исключая при этом ответственность уголовную. Потому что это решение принимается в интересах обеспечения национальной безопасности, а на охране национальной безопасности содержится вся государственная система, в том числе правосудие и все наши органы власти. Поэтому здесь однозначно все, что связано с этим процессом информационной войны – это главная и на сегодня основная составляющая. И я об этом говорил, и глава государства в том числе на Всебелорусском народном собрании.