Нужно ли законодательно ограничить информацию, которая может дестабилизировать общество? Мнения

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.

Алена Сырова, СТВ:

Может быть, превентивно нашим депутатам подумать о каком-то законодательном акте или о какой-то новой норме, которая бы подразумевала... Кирилл Казаков, СТВ:

Ужесточить. Мы про цензуру начали. Еще раз говорю, программа не про цензуру, но она права в том, что... Алена Сырова:

Чтобы каким-то образом наперед пресечь возможность для людей, которые сознательно или несознательно пытаются дестабилизировать обстановку.

Александр Маркевич, старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Вы знаете, говоря о вопросах безопасности, Президент четко подчеркнул, что мы идем по тонкому льду. И действительно, вызовы и угрозы, они настолько динамично развиваются и трансформируются, что в любой момент может проявиться либо одна, либо другая, либо третья. Мы говорили здесь о необходимости правды. Но самая опасная ложь – это полуправда. Поэтому постоянно мы говорим об информационной гигиене. И говоря о правде, нам важно еще не только, что мы говорим, но и из каких источников мы это получаем. Да, мы приняли Концепцию национальной безопасности. Там общие подходы только обозначены. А именно как действовать – есть четкие алгоритмы для этого. И ВВС, и ПВО, и у пограничников, и у Вооруженных Сил, и у МВД. Поэтому нам необходимо действовать сообща и четко выполнять те договоренности, которые у нас есть на межведомственном уровне и, конечно, на внешнем контуре с Российской Федерацией. А запретами мы можем достигнуть какого-то результата, но он будет кратковременный. Поэтому нам нужно общим информационным обучением и воспитанием наших граждан заниматься. И делать это постоянно.