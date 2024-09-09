Новости по тегу #Александр Иванов

Откуда в Беларуси взялся японский шпион? Как ЦИПсО раскрутили отвод белорусских войск от границы? И как мы отреагировали на инцидент с украинскими беспилотниками? Информационная война стала темой ток-шоу «По существу».
Иванов: «Любая военная операция и участие Вооруженных Сил любой страны сопровождается подготовкой информационного поля. И это вот то, чем сейчас активно занимается противоборствующая сторона».
Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир?
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