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Новости по тегу #Александр Иванов

Информационная война: как работают ЦИПсО и откуда взялся японский шпион? Разбирались эксперты
09 сентября 2024 18:40

Информационная война: как работают ЦИПсО и откуда взялся японский шпион? Разбирались эксперты

Александр Иванов: центры информационно-психологических операций ВСУ пытаются вбить гвоздь в отношения Беларуси и России
09 сентября 2024 17:40

Александр Иванов: центры информационно-психологических операций ВСУ пытаются вбить гвоздь в отношения Беларуси и России

Больше всего покемонов было у авиабазы – как с помощью игры добывали разведданные?
09 сентября 2024 17:08

Больше всего покемонов было у авиабазы – как с помощью игры добывали разведданные?

На совещании идеологического актива в Минске обсудили работу в информационном пространстве
15 ноября 2023 15:35

На совещании идеологического актива в Минске обсудили работу в информационном пространстве

«Я мечтаю о душевном покое». Стас Пьеха о наркозависимости, знаменитой бабушке и любви к белорусским сыркам
08 ноября 2022 12:22

«Я мечтаю о душевном покое». Стас Пьеха о наркозависимости, знаменитой бабушке и любви к белорусским сыркам

«Родители не против этого?» Руководитель по военно-патриотическому воспитанию о занятиях и учениках
04 октября 2021 19:47

«Родители не против этого?» Руководитель по военно-патриотическому воспитанию о занятиях и учениках

«Это более широкий, многогранный человек». Чем занимается военрук в школе?
04 октября 2021 18:53

«Это более широкий, многогранный человек». Чем занимается военрук в школе?

Что изменится в школах Беларуси с появлением должности военрука и как теперь будут готовить к армии?
24 августа 2021 20:09

Что изменится в школах Беларуси с появлением должности военрука и как теперь будут готовить к армии?

В Беларуси играют в футбол на болотах и косят траву на скорость, чтобы спасти вертлявую камышовку
14 августа 2021 18:46

В Беларуси играют в футбол на болотах и косят траву на скорость, чтобы спасти вертлявую камышовку

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»
30 мая 2021 11:38

Никто не вправе решать, что является нашими символами. Минские следователи приняли участие в автопробеге «За мирную Беларусь!»

«Я очень горела тем, что я хочу служить». Ольга Чемоданова откровенно о себе и своём отношении к жизни
03 марта 2021 21:04

«Я очень горела тем, что я хочу служить». Ольга Чемоданова откровенно о себе и своём отношении к жизни

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже
02 июня 2020 20:37

«Не могут понять, как же так: на улице снег, а здесь зелёная трава». В Витебске исполнится мечта ребят о футбольном манеже