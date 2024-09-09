Военный эксперт Алесин: у противников есть желание спровоцировать Беларусь на ответные действия

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Я думаю, что, конечно, здесь надо рассматривать события в нескольких аспектах. Прежде всего, это провокация для того, чтобы вбить клин между союзниками – между Беларусью и Россией. Как так? Беларусь пропустила какое-то количество беспилотников на территорию Российской Федерации. И это очень бурно комментировала прозападная российская пресса. Там есть и такая. Далее. Есть желание спровоцировать Беларусь на ответные резкие действия, о чем уже говорится. Они считают, что наш Президент склонен к импульсивным действиям. И если бы он предпринял какие-то меры против объектов на украинской территории, которые позволили бы сослаться и обратиться к мировому общественному мнению, попросить помощи у ООН, стран НАТО и так далее, тогда мог быть раздут колоссальный скандал. Я думаю, один из расчетов был именно на это.