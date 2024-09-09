Александр Иванов: центры информационно-психологических операций ВСУ пытаются вбить гвоздь в отношения Беларуси и России

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по её врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.

Алена Сырова, СТВ:

Для чего наши оппоненты пытаются акцентировать внимание именно на происхождении каких-то угроз. В общем-то, мы же знаем о том, что провокации постоянно происходят. И любая, не только связанная с беспилотниками, всегда сопровождается, все чаще в последнее время, тем, чтобы заставить нас посмотреть как-то криво на своего союзника.

Александр Иванов, начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Все правильно вы говорите, любая военная операция, любое участие вооруженных сил любой страны сопровождается подготовкой информационного поля. То есть в любом случае, чтобы что-то начать и что-то получить, какой-то результат, нужно подготовить почву в информационном поле. И это вот то, чем сейчас активно занимается противоборствующая сторона, по сути. Мы видим решение главы государства, абсолютно разумное – отвести часть подразделений от границы, потому что не было на тот момент угрозы, потому что действительно смотрели, что там находятся подразделения территориальной обороны и другие, которые, в принципе, находятся под контролем. Мы их видим, мы за ними наблюдаем. И скопление такой группировки, оно нужно было на других, более важных направлениях.