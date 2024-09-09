Это явная провокация – Косыгин о залёте украинских беспилотников в Беларусь

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Что касается беспрецедентного события, когда украинские беспилотники в августе вошли в воздушное пространство Республики Беларусь для нанесения ударов по территории Российской Федерации, – это явная провокация. Провокация, направленная против нашего государства. Цель которой еще раз, в очередной раз попытаться втянуть нашу страну в войну. О чем не раз говорил глава государства, что эти попытки будут постоянно продолжаться.

Возвращаясь к нашему депутатскому корпусу. Мы совсем недавно говорили о Концепции национальной безопасности, все, что связано с Военной доктриной Республики Беларусь. А как нам рассматривать этот инцидент? Однозначно как внешнюю угрозу нашей национальной безопасности в военной сфере, где мы, прописав это все в документах, оставляем за собой право ответных действий. Ответных действий, которые связаны в том числе с уничтожением этих воздушных целей. Это предшествовало всему, что касается Курской области. Когда военным руководством был проведен анализ, после доклада нашему Президенту приняли решение – реализовать задачи по выводу части Вооружённых Сил от государственной границы как адекватное реагирование на складывающуюся обстановку. И дальнейшее раскручивание событий – это не что иное, как провокация украинского МИДа в отношении нашей страны. Заявление о том, что Украина никогда нам не создавала каких-то проблем и трудностей, оно просто не подлежит никакому анализу и обсуждению. Почему? Потому что все сегодняшние действия их политического руководства в отношении нашей страны – это сплошная провокация.