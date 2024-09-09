Больше всего покемонов было у авиабазы – как с помощью игры добывали разведданные?

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе. На площадке ток-шоу «По существу» обсудили безопасность.

Александр Иванов, начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Вы сказали об аниме и происходящих в стране событиях, да? Мы совершенно не учитываем игровую форму. И говорить о том, что интерес вот сейчас проснулся, а раньше его не было, я бы не был так категоричен. Давайте возьмем игру Pokemon Go, да? Лет там 10 назад она была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких-то покемонов редких, собираешь в коллекцию. Где было больше всего покемонов в то время, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Это не развединформация?