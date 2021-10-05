Хватит ли белорусам мяса и овощей и когда закончится уборочная? Подводим итоги совещания у Президента

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активизировать работу в агропромышленном комплексе Александр Лукашенко поручил больше недели назад – как можно скорее засеять поля озимыми и убрать осенний урожай. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения. Подробности у Алены Сыровой. Губернаторы, помощники Президента, премьер-министр, главы Совбеза, АП, Нацбанка и госконтроля – в такой серьезной компании 5 октября во Дворце Независимости готовились обсуждать ситуацию в АПК. Скромные в сравнении с 2020-м результаты уборочной кампании, непривычно затянувшийся сев озимых и неспешный темп заготовки кормов – поводы для большого разговора ответственных с Президентом. В ожидании начала беседы напряженная тишина.

Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета:

Жаркие июнь, июль, часто и август. Отмечаются увеличение и повторяемость волн тепла в летний период года, то есть в период с аномально жаркой погодой. А также, наряду с ростом температуры воздуха, для теплого периода года характерно уменьшение количества осадков. И по юго-востоку страны даже за последние 10 лет условия увлажения соответствуют умеренно-засушливым условиям. Все это, конечно же, очень негативно влияет на сельское хозяйство – как засухи, так и волны тепла, что ведет, конечно же, к ухудшению условий для произрастания сельскохозяйственных культур. А раз так, то и работать нужно иначе, быстрее ориентироваться самим, а не ждать, как в этот раз, мотивации сверху. Учитывая все обстоятельства, сегодня Александр Лукашенко сразу озвучил: на то, чтобы исправить ситуацию с озимыми, есть не больше пары дней. Дедлайны диктует погода – дальше заморозки, и сеять уже будет бессмысленно, растения просто погибнут. Но было бы это единственной проблемой. Осенью в полях непочатый край работы. Чего стоит одна пахота.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это самый тяжелый вид работы в сельском хозяйстве в полях – обработать, посеять. Убрать огромные площади, которые мы заняли под кукурузу. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках. Поэтому была объявлена тревога, можно сказать. И я хотел бы сегодня услышать доклады о конкретных результатах проделанной работы. Пожалуйста, Александр Михайлович. У вас семь минут для доклада по существу.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Я себе позволю начать с того, что сделано было, и перейду потом к результатам, которые мы получили. Расходы консолидированного бюджета на АПК в этом году составили более 2 миллиардов рублей с ростом в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом. Учитывая такие немалые вложения, справедливо было бы рассчитывать на соответствующую отдачу. Усилить ее можно, если грамотно распорядиться урожаем. Побочным эффектом пандемии коронавируса стал небывало высокий спрос на продовольствие на мировом рынке, и здесь все в наших руках. Главное – не медлить. И зарабатывать, но не в ущерб своим людям.

Вместе с тем периодически появляются вопросы. Недавно в соцсетях белорусы, насмотревшись на фото полок из нескольких магазинов, где не оказалось сахара, стали бить тревогу и заговорили о дефиците, оснований для которого нет. Лукашенко о проблеме с сахаром: «Смотрите, мужики, еще раз обвалится – этот обвал будет от торговых сетей до правительства». Читайте здесь. Это касается и гречки, и муки, и других продуктов. Вице-премьер уверяет – на всех хватит. Тому подтверждение – цифры. Министр сельского хозяйства рассуждает: если бы своим не хватало, едва ли бы стали продавать за рубеж. Верно? Логично рос бы импорт, как, например, в соседней Украине, которая ежегодно закупает у нас продуктов почти на 200 миллионов долларов. А у нас – прирост в экспорте.

И хотя вопрос нехватки продуктов у нас не стоит, все же не было бы лишним подстраховаться и вместе с этим научить людей ценить труд тех, кто работает на земле. Александр Лукашенко предлагает новую, но по факту хорошо знакомую тем, кто постарше, идею. Читайте также: Уже больше на 400 млн, чем в 2020-м. Сколько Беларусь заработала на экспорте в 2021 году? «Мы уже забыли, что надо возделывать сады». Александр Лукашенко предложил школьникам и студентам собирать яблоки Лукашенко о белорусском животноводстве: «Мы не можем десятки тысяч голов гробить ежегодно» О яблоках и личном примере. На территории Дворца Независимости есть сад, и урожай уже поспел. Президент вопросы АПК постоянно держит на личном контроле. Можно сколько угодно иронизировать насчет того, что вопросы сельского хозяйства, уборки или сева обсуждают на таком высоком уровне, но если вы не задумываетесь о том, где взять овощи и фрукты, молоко или мясо, значит эта тактика верная. К слову, о продуктах животного происхождения, Александр Лукашенко отдельно останавливается на заготовке кормов. Это база.