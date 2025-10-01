Маск допускает, что умрёт на Марсе

Местом своей смерти бизнесмен Илон Маск видит либо США, либо Марс, пишет ТАСС.

По словам Маска, у него есть один паспорт – Соединенных Штатов Америки, где он планирует жить и умереть. В качестве альтернативного места для последних дней жизни предприниматель также готов рассмотреть Марс, но при условии вхождения планеты в состав США.

В издании Newsweek отмечается, что Маск является гражданином трех стран: США, Канады, Южной Африки.

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