Лукашенко о проблеме с сахаром: «Смотрите, мужики, ещё раз обвалится – этот обвал будет от торговых сетей до правительства»

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили 5 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам АПК: я просил работать не просто световой день, но и там, где это возможно – ночью – читать здесь .

Александр Лукашенко предостерег правительство от перебоев с поставкой сахара. Появились сообщения о том, что его не хватает в магазинах. Никаких объективных причин, уверен Президент, для этого нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перебои, как некоторые говорят, были с сахаром. С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится – этот обвал будет от торговых сетей до правительства.

Я понимаю, если какое-то несчастье и чего-то не хватает. Видите ли «не успели завезти, логистика подвела». Это что, в Великобритании? Водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправки. Так я не Джонсон [премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – прим. ред.], я же знаю, откуда ноги растут. Поэтому смотрите, чтобы у нас ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами.

Кроме того, говоря об аграрной отрасли, Александр Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами. Небольшие подсобные хозяйства могут не только обеспечить школьников и студентов витаминным запасом, но и привить элементарные навыки работы на земле.