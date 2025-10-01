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Суд в Гродно вынес приговор бывшему владельцу интернет-магазина по продаже наркотиков

01 октября 2025 10:47
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Пять с половиной лет лишения свободы и штраф в 100 базовых величин. Такой приговор вынес суд в Гродно создателю интернет-магазина по продаже наркотиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд в Гродно вынес приговор бывшему владельцу интернет-магазина по продаже наркотиков-2

Установлено, что 36-летний житель областного центра совершал преступную деятельность на протяжении полугода. Мужчина самостоятельно разработал сайт, общался с клиентами, фасовал наркотики, а также выполнял функции закладчика.

Суд в Гродно вынес приговор бывшему владельцу интернет-магазина по продаже наркотиков-4

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области:
Следователем осмотрена компьютерная техника обвиняемого, обнаружены сведения о созданном магазине, многочисленные фотоизображения с координатами закладок, сведения о поступлениях денежных средств после реализации запрещенных веществ, в ходе следствия мужчина дал признательные показания.

Фигурант рассказал, что совершил более 200 сделок по продаже запрещенных веществ. Деньги от покупателей поступали на его электронный кошелек, однако вывести их он так и не успел.

# Наркотики # МВД Беларуси

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