Суд в Гродно вынес приговор бывшему владельцу интернет-магазина по продаже наркотиков

Пять с половиной лет лишения свободы и штраф в 100 базовых величин. Такой приговор вынес суд в Гродно создателю интернет-магазина по продаже наркотиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что 36-летний житель областного центра совершал преступную деятельность на протяжении полугода. Мужчина самостоятельно разработал сайт, общался с клиентами, фасовал наркотики, а также выполнял функции закладчика.

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области:

Следователем осмотрена компьютерная техника обвиняемого, обнаружены сведения о созданном магазине, многочисленные фотоизображения с координатами закладок, сведения о поступлениях денежных средств после реализации запрещенных веществ, в ходе следствия мужчина дал признательные показания.

Фигурант рассказал, что совершил более 200 сделок по продаже запрещенных веществ. Деньги от покупателей поступали на его электронный кошелек, однако вывести их он так и не успел.