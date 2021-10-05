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Александр Турчин об уборочной кампании: такой напряжённый ритм работы позволяет выявлять болевые точки

05 октября 2021 17:33
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Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

Александр Турчин об уборочной кампании: такой напряжённый ритм работы позволяет выявлять болевые точки-1

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Погодные условия сложились таким образом, что нам приходится наверстывать то, что мы не успели сделать, в очень сжатые сроки. Но, с другой стороны, такой напряженный ритм работы позволяет в том числе выявлять те болевые точки, которые нам надо будет за зимний период, безусловно, решить.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Турчин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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