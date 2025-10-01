В Беларуси с 1 октября нормы оплаты за школьное питание увеличиваются на 5%

С 1 октября в Беларуси на 5 % увеличились денежные нормы расходов на питание детей. Касается это обучающихся школ, дошкольных и иных учреждений. Благодаря этому меню станет более разнообразным и качественным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичных школах организуют одноразовое, двух- или трехразовое питание. Для аллергиков разрабатывают индивидуальные диетические блюда с учетом медицинских рекомендаций. Специалисты следят за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм. В меню у школьников – мясо, салаты, молочные продукты, овощи и фрукты, свежая выпечка. Рацион состоит из шести основных групп продуктов, включая витамины и минералы.

Людмила Крупская, директор Минского комбината школьного питания: Технологической службой Комбината школьного питания разработаны примерные двухнедельные рационы на осенний период нового учебного года. Данный рацион прошел оценку в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. В меню включено 137 блюд. 60 из них включены из информационного сборника, разработанного Министерством образования Республики Беларуси. Мы провели для детей дегустацию и предложили продукты, риет из морской капусты с овощами. Этот продукт очень понравился нашим детям, уже в осеннее меню мы также включили этот продукт.

Кроме того в школах внедрена система – «Умный буфет». Ученики оплачивают покупки с помощью личного QR-кода или ученической карты. Так родители могут контролировать расходы своих детей.

Полина Бутор, учащаяся средней школы № 225 Минска: «Умный буфет» – это очень удобно, потому что я всегда знаю, что деньги всегда при мне, и я их никогда не потеряю.

София Антиплюк, учащаяся средней школы № 225 Минска:

Мне нравится «Умный буфет». Это удобно, быстро и практично. Я могу за короткое время приобрести нужные мне товары в буфете. Питание в школе мне тоже очень нравится, у нас все очень вкусно.

Также в школьном меню акцент делают на разнообразие, поэтому каждую четверть организуют опросы среди учащихся и их родителей. Рацион корректируют с учетом пожеланий.