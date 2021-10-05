Лукашенко о белорусском животноводстве: «Мы не можем десятки тысяч голов гробить ежегодно»

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Накормим – будет мясо, молоко. Плохо накормим – меньше будет мяса, молока. Еще раз хочу предупредить аграриев и прежде всего губернаторов: впереди ваши отчеты по падежу скота, сохранности. Это уже вопрос генерального прокурора. И не думайте, что об этом забыто. Мы не можем десятки тысяч голов гробить ежегодно, потому что это деньги. Убедительно прошу сохранять технологическую дисциплину. И вообще, без дисциплины никуда. Поэтому отсюда мои жесткие требования.

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