«Нам даже снова хочется побыть студентами». Иностранные выпускники белорусских вузов вновь встретились в Минске

Новости Беларуси. Форум единства иностранных выпускников белорусских вузов и стран СНГ открылся 5 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместная инициатива Министерства образования, Международной, Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений.

По сути, вечер встречи выпускников. На нее приехали представители 42 государств – те, кто когда-то был студентом наших университетов. Сегодня они делятся своим профессиональным опытом и впечатлениями.

Ниязалиев Торокул Дуйшенкулович, выпускник БГАТУ (Кыргызстан):

Душа полна эмоций. Я сегодня выступал на форуме – глаза пробивают слезы. Наивысшее образование. Наши преподаватели дали нам такие знания, которыми мы воспользовались в жизни.

Тамара Джумашева, выпускник Витебского медицинского университета (Кыргызстан):

Я закончила Витебский государственный медицинский университет в 1986 году. Мы приехали из Кыргызстана. Как закончили институт, у нас сегодня делегация 11 человек, есть те, кто 40 лет не был. Мы перед началом форума успели съездить в Витебск, сходили, посмотрели наш вуз, все корпуса. Посмотрели, как живут белорусские студенты, и нам даже снова хочется побыть студентами. Здесь своя атмосфера, жизнь кипит, студенты хорошо учатся, живут, творчеством занимаются.