Председатель Брестского облисполкома: нет порядка в районе – пусть едет работает всё руководство

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

По Брестчине в том числе, по многим регионам республики пошли сильнейшие дожди. Когда влага достигает 450-500 миллиметров, необходимо время. Сегодня день уже гораздо короче. Это нужны определенные циклы работы на земле, это сушка земли, это дискование, это боронование, чтобы убрать. А это все деньги, эти все моменты.

Жесткие требования, очевидно, дают результат и придают ускорение. Наглядно это показала эта неделя до совещания, когда буквально все заинтересованные мобилизовались. Сегодня – дубль два.