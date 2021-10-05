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Председатель Брестского облисполкома: нет порядка в районе – пусть едет работает всё руководство

05 октября 2021 19:53
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Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.  

Председатель Брестского облисполкома: нет порядка в районе – пусть едет работает всё руководство-1

Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
По Брестчине в том числе, по многим регионам республики пошли сильнейшие дожди. Когда влага достигает 450-500 миллиметров, необходимо время. Сегодня день уже гораздо короче. Это нужны определенные циклы работы на земле, это сушка земли, это дискование, это боронование, чтобы убрать. А это все деньги, эти все моменты.  

Жесткие требования, очевидно, дают результат и придают ускорение. Наглядно это показала эта неделя до совещания, когда буквально все заинтересованные мобилизовались. Сегодня – дубль два.  

Председатель Брестского облисполкома: нет порядка в районе – пусть едет работает всё руководство-4

Юрий Шулейко:
Должны все понимать – от руководителя хозяйства, председателя райисполкома, его заместителей, как сказал глава государства. Нет порядка в районе – пусть едет работать весь район, все руководство. Вот таким образом строим и будем дальше строить эту работу.  

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# Сельское хозяйство # общество # Юрий Шулейко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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