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В Дании начинается неформальный саммит ЕС

01 октября 2025 10:50
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В Копенгагене начинается неформальный саммит ЕС. Столица Дании два дня будет принимать европейских лидеров. В центре внимания – вопросы обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании начинается неформальный саммит ЕС-2

В частности, ускорение перевооружения Европы. На это выделен пакет инвестиций в 150 миллиардов евро. Стороны также планируют обсудить создание «стены дронов» для защиты восточной границы ЕС. Также в повестке – использование замороженных российских активов для выделения кредита Украине. В этом вопросе нет единства среди лидеров стран Запада. Сам саммит будет проходить при беспрецедентных мерах безопасности. Над Копенгагеном запрещены полеты дронов. 

# Европейский союз # Дания

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