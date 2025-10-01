В Дании начинается неформальный саммит ЕС

В Копенгагене начинается неформальный саммит ЕС. Столица Дании два дня будет принимать европейских лидеров. В центре внимания – вопросы обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, ускорение перевооружения Европы. На это выделен пакет инвестиций в 150 миллиардов евро. Стороны также планируют обсудить создание «стены дронов» для защиты восточной границы ЕС. Также в повестке – использование замороженных российских активов для выделения кредита Украине. В этом вопросе нет единства среди лидеров стран Запада. Сам саммит будет проходить при беспрецедентных мерах безопасности. Над Копенгагеном запрещены полеты дронов.