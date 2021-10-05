Заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы имеем продукты на полках и по приемлемым ценам»

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.
Побочным эффектом пандемии коронавируса стал небывало высокий спрос на продовольствие на мировом рынке, и здесь все в наших руках. Главное – не медлить и зарабатывать, но не в ущерб своим людям.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Рост продовольствия – это общемировой тренд. Нужно отдать должное нашему государству, что мы в какой-то мере даже сдерживаем ценообразование на социально значимые товары, не отпуская их в свободное плавание. Благодаря этой системной работе мы имеем продукты на полках и по приемлемым ценам.
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