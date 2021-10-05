Заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы имеем продукты на полках и по приемлемым ценам»

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

Побочным эффектом пандемии коронавируса стал небывало высокий спрос на продовольствие на мировом рынке, и здесь все в наших руках. Главное – не медлить и зарабатывать, но не в ущерб своим людям.