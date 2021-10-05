Прямой эфир

Заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы имеем продукты на полках и по приемлемым ценам»

05 октября 2021 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

Побочным эффектом пандемии коронавируса стал небывало высокий спрос на продовольствие на мировом рынке, и здесь все в наших руках. Главное – не медлить и зарабатывать, но не в ущерб своим людям.

Заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы имеем продукты на полках и по приемлемым ценам»-1

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Рост продовольствия – это общемировой тренд. Нужно отдать должное нашему государству, что мы в какой-то мере даже сдерживаем ценообразование на социально значимые товары, не отпуская их в свободное плавание. Благодаря этой системной работе мы имеем продукты на полках и по приемлемым ценам.

Читайте также:

Александр Турчин об уборочной кампании: такой напряженный ритм работы позволяет выявлять болевые точки

Лукашенко о белорусском животноводстве: «Мы не можем десятки тысяч голов гробить ежегодно»

Лукашенко о проблеме с сахаром: «Смотрите, мужики, еще раз обвалится – этот обвал будет от торговых сетей до правительства»

# Продукты питания # общество # Александр Субботин # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве
05 октября 2021 17:52

Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве

Председатель БелТПП: «Темпы роста экспорта по шести месяцам – 163%»
05 октября 2021 17:50

Председатель БелТПП: «Темпы роста экспорта по шести месяцам – 163%»

Александр Турчин об уборочной кампании: такой напряжённый ритм работы позволяет выявлять болевые точки
05 октября 2021 17:33

Александр Турчин об уборочной кампании: такой напряжённый ритм работы позволяет выявлять болевые точки