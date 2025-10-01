Дискуссионные площадки, мастер-классы, круглые столы и научно-методические семинары. Форум «Учитель школы будущего» стартовал в Минске. Участвуют педагоги из Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждают актуальные вопросы современного образования. В том числе – лучшие педагогические практики Союзного государства. Речь идет об использовании искусственного интеллекта и игровых технологий в учебном процессе, цифровизации образования, а также формировании гражданской идентичности и традиционных ценностей. Спикерами выступают преподаватели белорусских и российских вузов.

Татьяна Мороз, ректор Минского городского института развития образования: Один из проектов – это обмен преподавателями и в организации повышения квалификации в том числе. В нашем институте реализуются совместные программы с Тульским педагогическим университетом. Читают лекции, проводят практические занятия белорусские педагоги и подключаются к этому педагоги Российской Федерации. То есть это возможность еще раз вместе, обмениваясь этим опытом, организовать работу в наших системах образования.

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси: Сейчас, в таком быстро меняющемся, турбулентном мире и условиях атаки извне на наши ценности, на наши смыслы, педагогическое сообщество неожиданно оказалось на острие этого информационного противодействия. Потому что, в первую очередь, объектом этой атаки, конечно, является молодежь и наши дети.

Жанна Фомичева, проректор по международному сотрудничеству и образованию Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого:

Цель сегодняшнего форума – отражение всех тех новых тенденций, которые сегодня существуют в белорусском образовании, в российском образовании, которые являются фактически ответом на те вызовы, которые сегодня стоят перед Союзным государством, перед нашими странами – Россией и Беларусью – в тех новых геополитических условиях, в которых мы живем.

Форум «Учитель школы будущего» в Национальной библиотеке Беларуси продлится по 3 октября. По итогам участники представят совместные образовательные проекты, которые будут реализовывать в Союзном государстве.