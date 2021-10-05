Уже больше на 400 млн, чем в 2020-м. Сколько Беларусь заработала на экспорте в 2021 году?

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По результатам работы за восемь месяцев экспорт белорусской продукции составил 4 миллиарда 100 миллионов долларов. С приростом к уровню прошлого года 400 миллионов долларов. С ростом 110,8 %. В этом году рост экспорта в Украину вырос на 40 % по всем группам. Вырос в Европейский союз на 40 % экспорт. Традиционно сертифицируем предприятия на Китайскую Народную Республику – в этом году рост экспорта составил за этот период 50 %.

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