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«Всех сегодня объединила Беларусь». Министр образования о встрече иностранных выпускников

05 октября 2021 20:29
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Новости Беларуси. Форум единства иностранных выпускников белорусских вузов и стран СНГ открылся 5 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместная инициатива Министерства образования, Международной, Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений

«Всех сегодня объединила Беларусь». Министр образования о встрече иностранных выпускников-1

Участники трогательной встречи посетили Студенческую деревню и заложили капсулу на месте, где скоро установят арт-объект «Студенческое братство» – символ дружбы и международного общения. Также состоялось открытие клуба интернациональной дружбы иностранных студентов и выпускников. Программа форума обширна. В течение недели запланировано посещение вузов, предприятий, исторических и знаковых мест.

«Всех сегодня объединила Беларусь». Министр образования о встрече иностранных выпускников-3

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы с руководством Международной ассоциации выпускников советских вузов договорились еще на одном из форумов регионов Беларуси и России, что проведем подобное мероприятие в Минске. И вот, данное мероприятие состоялось, несмотря на пандемию, те расстояния, которые нас, может быть, разъединяют. Но всех сегодня объединила Беларусь и те белорусские университеты, которые заканчивали эти студенты в свое время.

«Нам даже снова хочется побыть студентами». Иностранные выпускники белорусских вузов вновь встретились в Минске – подробности здесь.

За последние пять лет количество иностранных учащихся в Беларуси увеличилось на треть. Сегодня у нас обучается свыше 27 тысяч иностранцев из 109 стран.

# Иностранные студенты в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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