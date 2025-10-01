В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось

1 октября в Беларуси отмечается День пожилых людей. Каждый год в этот день мы еще и еще раз убеждаемся: паспорт врет, потому что возраст определяется только состоянием души. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Нефедов, спортсмен и Дмитрий Мелях, тренер, двукратный чемпион мира по современному пятиборью. Юлия Самусенко, ведущая:

Виктор, вы переплыли Босфор и не просто это сделали, но стали еще вторым по возрасту и первым среди пожилых людей старше 70 лет. Расскажите, как вы решились на такой рекорд? Что чувствовали во время этого заплыва?

Виктор Нефедов, спортсмен:

Когда Дмитрий пригласил меня, я подумал, что не справлюсь. Но когда я в интернете прочитал, что в 2022 году товарищ с 1942 года, которому было 80 лет, успешно переплыл Босфор, а мне уже на момент старта будет уже идти 83-й год, я подумал, что установлю мировой рекорд по возрасту. Это меня зажгло. Я туда поехал за первым местом по возрасту. Получилось так, что плыло 3 010 человек. Когда обработали протоколы, через два дня я узнал, что был второй. Но все равно, поскольку там американцы, австралийцы, Европа, Китай, Япония, там долгожителей много, среди всех пловцов, думаю, белорусский дедушка из деревни, который никогда всерьез не занимался. У меня никогда не было тренера. Дмитрий Мелях мой первый тренер. Он мной занимался с января 2025 года. До соревнований восемь месяцев Дима был моим папой, он был моим учителем, наставником, мамой, папой, врачом, диетологом.