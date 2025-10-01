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В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось

01 октября 2025 11:27
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1 октября в Беларуси отмечается День пожилых людей. Каждый год в этот день мы еще и еще раз убеждаемся: паспорт врет, потому что возраст определяется только состоянием души.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Нефедов, спортсмен и Дмитрий Мелях, тренер, двукратный чемпион мира по современному пятиборью.

Юлия Самусенко, ведущая:
Виктор, вы переплыли Босфор и не просто это сделали, но стали еще вторым по возрасту и первым среди пожилых людей старше 70 лет. Расскажите, как вы решились на такой рекорд? Что чувствовали во время этого заплыва?

В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось-2

Виктор Нефедов, спортсмен:
Когда Дмитрий пригласил меня, я подумал, что не справлюсь. Но когда я в интернете прочитал, что в 2022 году товарищ с 1942 года, которому было 80 лет, успешно переплыл Босфор, а мне уже на момент старта будет уже идти 83-й год, я подумал, что установлю мировой рекорд по возрасту. Это меня зажгло. Я туда поехал за первым местом по возрасту. Получилось так, что плыло 3 010 человек. Когда обработали протоколы, через два дня я узнал, что был второй. Но все равно, поскольку там американцы, австралийцы, Европа, Китай, Япония, там долгожителей много, среди всех пловцов, думаю, белорусский дедушка из деревни, который никогда всерьез не занимался. У меня никогда не было тренера. Дмитрий Мелях мой первый тренер. Он мной занимался с января 2025 года. До соревнований восемь месяцев Дима был моим папой, он был моим учителем, наставником, мамой, папой, врачом, диетологом.

В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось-4

Дмитрий Мелях, тренер, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:
Познакомились мы вообще очень интересно. Раз в год проводится вертикальный забег на Национальную библиотеку, 24 этаж. Вот я смотрю, один из участников, Виктор, человеку за 80 лет, он успешно преодолевает такую дистанцию и выигрывает. Я как спортсмен привык наблюдать, анализировать, соперников оценивать и так далее. Мне интересно стало, это же для меня тоже пример. Я подошел и познакомился.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Дмитрий Мелях # Юлия Самусенко # Ольга Бурлакова

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