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Новости по тегу #Сельское хозяйство

В Самохваловичах прошел фестиваль-ярмарка «Белорусская осень: Картофель. Плоды. Овощи – 2026»
10 октября 2026 17:26

В Самохваловичах прошел фестиваль-ярмарка «Белорусская осень: Картофель. Плоды. Овощи – 2026»

Крутой: аграрная отрасль Беларуси показала действительно прорыв
10 октября 2026 11:49

Крутой: аграрная отрасль Беларуси показала действительно прорыв

Первая зарплата и шаг к личным целям! Как студенческие отряды помогают аграриям Оршанского района?
10 октября 2026 08:36

Первая зарплата и шаг к личным целям! Как студенческие отряды помогают аграриям Оршанского района?

В Калинковичском районе открыли новый молочно-товарный комплекс
09 октября 2026 17:10

В Калинковичском районе открыли новый молочно-товарный комплекс

Долг американских фермеров достиг исторического максимума
09 октября 2026 06:16

Долг американских фермеров достиг исторического максимума

В Минске состоялась рабочая встреча главы Минсельхозпрода Беларуси с послом Сьерра-Леоне в РФ и РБ
08 октября 2026 14:52

В Минске состоялась рабочая встреча главы Минсельхозпрода Беларуси с послом Сьерра-Леоне в РФ и РБ

Аграрии Брестской области наращивают уборку овощей
07 октября 2026 06:22

Аграрии Брестской области наращивают уборку овощей

Лукашенко оценил результаты военного «перевоспитания» аграриев
06 октября 2026 17:51

Лукашенко оценил результаты военного «перевоспитания» аграриев

Минчане берут овощи мешками! Побывали на сельхозярмарке и посмотрели, что там продают
06 октября 2026 09:45

Минчане берут овощи мешками! Побывали на сельхозярмарке и посмотрели, что там продают

В Совхозе имени Машерова тестируют новые энергонасыщенные тракторы
06 октября 2026 05:55

В Совхозе имени Машерова тестируют новые энергонасыщенные тракторы

В Брестском районе открыли современный профилакторий для телят
05 октября 2026 17:07

В Брестском районе открыли современный профилакторий для телят

Как аграрии Минской области справляются с уборкой урожая? Побывали на сельхозпредприятиях
05 октября 2026 11:23

Как аграрии Минской области справляются с уборкой урожая? Побывали на сельхозпредприятиях