Новости по тегу #Сельское хозяйство

Можно было не только купить дары от отечественных производителей, но и выбрать семена на будущий сезон, познакомиться с новинками белорусской селекции.
Весомый каравай Могилевской области – это труд тысяч аграриев, лучших из которых 10 октября чествуют на областных «Дажынках».
В 2026 году на помощь пришли учащиеся Оршанского железно-дорожного колледжа – всего более полутысячи человек. Еще недавно ребята собирали яблоки в саду, а сейчас занялись сортировкой картофеля.
Продовольственная безопасность – вопрос номер один в контексте мировых событий. В ее основе цифры и конкретные объекты.
Кризис в аграрном секторе усугубился из-за торговых конфликтов Вашингтона с крупнейшими покупателями сельхозпродукции и роста цен на топливо.
Стороны обсудили шаги по развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе.
Особенно удачным сезон оказался для фермерского хозяйства Барановичского района.
На днях завершился эксперимент с военным перевоспитанием нерадивых аграриев. Сосланные в армию на перевоспитание крестьяне из аутсайдеров превратились в передовиков.
Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня развернулись во всех районах столицы. Главными точками притяжения стали площадка у «Чижовка-Арены» и дополнительная локация у Дворца спорта.
Новую технику доверили опытным специалистам. Механизаторы не впервые испытывают отечественные тракторы и отмечают, что каждый новый образец заметно превосходит предыдущие по функционалу.
Он рассчитан на 360 телят от рождения и до трех месяцев.
Аграрии Минской области ведут активную уборку выращенного урожая: все внимание на поля с кукурузой, свеклой и картофелем.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00