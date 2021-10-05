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«Всё идёт в штатном режиме, мобилизована техника, людские ресурсы». Иван Крупко рассказал, как идёт уборочная

05 октября 2021 18:57
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Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

«Всё идёт в штатном режиме, мобилизована техника, людские ресурсы». Иван Крупко рассказал, как идёт уборочная-1

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Все идет в штатном режиме, мобилизована техника, людские ресурсы во всех областях. Мы до второй декады октября закончим уборку картофеля. Поздние овощи закончим в начале декады ноября. Кукуруза на зеленый корм и кукуруза на зерно будет закончена до конца октября, а уборка кукурузы на зерно закончится до 10 ноября. Что касается обеспечения общественного животноводства кормами, по результатам всей заготовки мы выйдем на 9,4 миллиона кормовых единиц. Это даст возможности обеспечить общественное животноводство в полном объеме.

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# Сельское хозяйство # общество # Иван Крупко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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