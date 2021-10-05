«Мы уже забыли, что надо возделывать сады». Александр Лукашенко предложил школьникам и студентам собирать яблоки

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.
И хотя вопрос нехватки продуктов у нас не стоит, все же не было бы лишним подстраховаться и вместе с этим научить людей ценить труд тех, кто работает на земле. Александр Лукашенко предлагает новую, но по факту хорошо знакомую тем, кто постарше, идею.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы уже забыли, что надо возделывать сады. И закрепить эти сады за университетом, гектаров 15-20, за школами. И они уберут это. И мы забудем, что такое польское яблоко. Своих яблок будет достаточно. Элементарное, вроде, но не делаем.
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