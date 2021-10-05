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«Мы уже забыли, что надо возделывать сады». Александр Лукашенко предложил школьникам и студентам собирать яблоки

05 октября 2021 17:14
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Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

И хотя вопрос нехватки продуктов у нас не стоит, все же не было бы лишним подстраховаться и вместе с этим научить людей ценить труд тех, кто работает на земле. Александр Лукашенко предлагает новую, но по факту хорошо знакомую тем, кто постарше, идею.

«Мы уже забыли, что надо возделывать сады». Александр Лукашенко предложил школьникам и студентам собирать яблоки-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы уже забыли, что надо возделывать сады. И закрепить эти сады за университетом, гектаров 15-20, за школами. И они уберут это. И мы забудем, что такое польское яблоко. Своих яблок будет достаточно. Элементарное, вроде, но не делаем.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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