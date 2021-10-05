«Мы уже забыли, что надо возделывать сады». Александр Лукашенко предложил школьникам и студентам собирать яблоки

Новости Беларуси. Уборочная в непогоду, темпы сева озимых и перебои с поставкой сахара. Эти и другие вопросы обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября глава государства принимал отчет о том, как выполняются его поручения.

И хотя вопрос нехватки продуктов у нас не стоит, все же не было бы лишним подстраховаться и вместе с этим научить людей ценить труд тех, кто работает на земле. Александр Лукашенко предлагает новую, но по факту хорошо знакомую тем, кто постарше, идею.