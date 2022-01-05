Григорий Азарёнок о ситуации в Казахстане: «Токаев, будь как Лукашенко. Спаси страну!»
Новости Беларуси. Ситуация в Казахстане очень напряженная. Подготовленные радикалы громят магазины, сжигают машины, уже есть погибшие среди сил правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в это же самое время в ЕС призвали уважать право на мирный протест. Подобное лицемерие просто не поддается описанию. Тем не менее всем очевидно, что мятеж управляем извне и носит все признаки цветной революции. У Беларуси огромный опыт в подавлении технологий бунта, и казахам нужно идти по нашему пути – убеждены эксперты.
Наши авторы – Григорий Азаренок, Алексей Дзермант и Андрей Лазуткин обсудят ситуацию в новом выпуске программы «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Вчера передача была шутливая. Я на самом деле был уверен, что ситуация в Казахстане будет иной. Все-таки уже есть опыт Беларуси. Методичка по подавлению цветного мятежа написана у нас. Бери и пользуйся. Да и протестующих было очевидно мало. Но власть, пошла по иному пути.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.
Для начала посмотрим, что такое казахстанское общество. Больше двух десятков тысяч НКО, НПО, фондов и просто райское место для Сороса и прочей шоблы. Миллиардные западные инвестиции. Дружба с Европой и Америкой ну просто в десны. Но меж этим, это наши союзники, наши казахстанцы.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике.
Владимир Путин, президент России:
Саддам Хусейн тоже так думал.
Григорий Азаренок:
Не в обиду, вопросы в общество – помогли инвестиции? Помогли прикормленные националисты? Дружба с Западом, гендерные законы, фуршеты и улыбки, помогли?
А ведь все это предсказывал наш Президент. Он на всех площадках, СНГ, ЕАЭС, везде говорил – товарищи дорогие, это был не белорусский майдан, это общая беда, и полыхнуть может где угодно, давайте вместе бороться, вот мы смогли – и вам поможем.
Александр Лукашенко: «Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток» – читайте здесь.
Отмалчивались. А сейчас поздно. А теперь о том, что произошло ночью. Силовики неплохо справлялись с охраной правопорядка. Но, тут вдруг появилось сообщение об отставке правительства. Может быть это и надо было сделать, но не сейчас. Запомните. Никогда. Ни в каких обстоятельствах. Ни при каких условиях. Нельзя выполнять ни одно требование толпы. Никогда! Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Толпа воспринимает уступки как слабость. Демократия – это воздушный шар. Все смотрят на него в небо, а в это время по карманам зевак тырят деньги. Это слова Бернарда Шоу. Шар полетел.
«Казахи себя чувствовали немножко свысока по отношению к нам». Что политолог Лазуткин говорит о протестах в Казахстане? – читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Так и случилось. Сегодня жгут здания, стреляют в силовиков из боевых патронов, над ними издеваются, их разоружают. А они не стреляют в ответ. Что за гуманизм, мать вашу? Санкции – это не страшно. А быть проклятыми потомками не боитесь? Здесь на весах – или война гражданская, или счета заморские.
Сегодня ночью появилось любопытное сообщение. Госдеп США проводит консультации с МИД ОАЭ по поводу ситуации в Казахстане. Казалось бы, причем тут ОАЭ. Да все просто. Там бабок много. И владельцами этих бабок ночью наверняка сказали – если будете подавлять мятеж – перестанете быть владельцами этих бабок.
Но ситуацию еще можно исправить. Надо вспомнить, кто вы на самом деле. Не вшивая и гнилая Европа, а гордая Евразия. Великая степь, могучая Орда, в конце концов. Выжигайте огнем эту плесень. Плевать на санкции, мы не бросим, вы нам родня. Любимую не отдают.
Дзермант о Казахстане: там преподаватели с Запада. Понятно, что элита готовилась в определенном духе – читайте здесь.
И последнее. Посмотрите, что творит безумная толпа, когда чувствует себя безнаказанной. Когда ей идут на уступки. После этого хоть одна псина посмеет вякнуть, что белорусские силовики в августе 2020-го делали что-то неправильно? Да можно было и в три раза жестче, чтоб Окрестино курортом показалось. А если толпу распустить – то кровавый сценарий неизбежен. Токаев, будь как Лукашенко. Спаси страну.