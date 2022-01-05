Григорий Азарёнок о ситуации в Казахстане: «Токаев, будь как Лукашенко. Спаси страну!»

Новости Беларуси. Ситуация в Казахстане очень напряженная. Подготовленные радикалы громят магазины, сжигают машины, уже есть погибшие среди сил правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в это же самое время в ЕС призвали уважать право на мирный протест. Подобное лицемерие просто не поддается описанию. Тем не менее всем очевидно, что мятеж управляем извне и носит все признаки цветной революции. У Беларуси огромный опыт в подавлении технологий бунта, и казахам нужно идти по нашему пути – убеждены эксперты. Наши авторы – Григорий Азаренок, Алексей Дзермант и Андрей Лазуткин обсудят ситуацию в новом выпуске программы «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вчера передача была шутливая. Я на самом деле был уверен, что ситуация в Казахстане будет иной. Все-таки уже есть опыт Беларуси. Методичка по подавлению цветного мятежа написана у нас. Бери и пользуйся. Да и протестующих было очевидно мало. Но власть, пошла по иному пути. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Для начала посмотрим, что такое казахстанское общество. Больше двух десятков тысяч НКО, НПО, фондов и просто райское место для Сороса и прочей шоблы. Миллиардные западные инвестиции. Дружба с Европой и Америкой ну просто в десны. Но меж этим, это наши союзники, наши казахстанцы.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике. Владимир Путин, президент России:

Саддам Хусейн тоже так думал. Григорий Азаренок:

Не в обиду, вопросы в общество – помогли инвестиции? Помогли прикормленные националисты? Дружба с Западом, гендерные законы, фуршеты и улыбки, помогли? А ведь все это предсказывал наш Президент. Он на всех площадках, СНГ, ЕАЭС, везде говорил – товарищи дорогие, это был не белорусский майдан, это общая беда, и полыхнуть может где угодно, давайте вместе бороться, вот мы смогли – и вам поможем. Александр Лукашенко: «Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток» – читайте здесь.

Отмалчивались. А сейчас поздно. А теперь о том, что произошло ночью. Силовики неплохо справлялись с охраной правопорядка. Но, тут вдруг появилось сообщение об отставке правительства. Может быть это и надо было сделать, но не сейчас. Запомните. Никогда. Ни в каких обстоятельствах. Ни при каких условиях. Нельзя выполнять ни одно требование толпы. Никогда! Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Толпа воспринимает уступки как слабость. Демократия – это воздушный шар. Все смотрят на него в небо, а в это время по карманам зевак тырят деньги. Это слова Бернарда Шоу. Шар полетел. «Казахи себя чувствовали немножко свысока по отношению к нам». Что политолог Лазуткин говорит о протестах в Казахстане? – читайте здесь.